Privat propaganda-apparat avslørt: Skal ha manipulert 33 presidentvalg

PROPAGANDAMASKIN AVSLØRT: En konsortium av gravejournalister fra aviser som Le Monde, Der Spiegel, The Guardian og El País har avslørt en Israel-basert gruppe som tilbyr manipulasjon av opinionen ved hjelp av hacking sabotasje og automatiserte desinformasjonskampanjer i sosiale medier. «Team Jorge» hevder overfor potensielle kunder – etterretningstjenester, politikere, kommersielle bedrifter og andre – at de i det skjulte har manipulert 33 presidentvalg verden over. Blant deres viktigste verktøy er en sofistikert programvarepakke som styrer tusenvis av falske nettbrukere med profiler på Twitter, Linkedin, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram, Youtube – i enkelte tilfeller også Amazon- og Airbnb-kontoer med tilknyttede kredittkort og kryptovalutakontoer.

Gruppa ledes av en tidligere spesialsoldat ved navn Tal Hanan, som skal ha jobbet med valgmanipulasjon under radaren på presse og myndigheter i mer enn 20 år. Hanan har ikke respondert på avisenes avsløringer ut over å nekte å ha gjort noe galt. Men i timelange intervjuer, tatt opp med skjult utstyr, skryter han overfor undercoverjournalister av gruppas evne til å plante falske nyheter i legitime nyhetsformidlere og bidra til at de spres til flest mulig. «Team Jorge» driver også etterretningsvirksomhet mot kundenes politiske motstandere og utpsykingstaktikk som å sende deres familier sexleketøy i posten.

Metodene kaster lys over hvilke utfordringer de store teknologiplattformene sliter med, og utløser alarmen for demokratier verden over, skriver The Guardian.

