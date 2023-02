Tankesmie: Russland har tapt halvparten av sine viktigste stridsvogner

RUSSLAND HAR TAPT nesten 40 prosent av sine stridsvogner i krigen i Ukraina – halvparten av de viktigste modellene som brukes i aktiv strid. Dermed er landet tvunget til å tære på sine (fortsatt forholdsvis velfylte) lagre, mens Ukrainas stridsvogner stadig blir flere på grunn donasjoner fra vestlige allierte og kapring av vogner fra fienden, ifølge tankesmien International Institute of Strategic Studies (IISS).

Tre uker med intense angrep mot Vuhledar i Donetsk har fortsatt ikke gitt de russiske styrkene kontroll over byen, noe som skaper tvil om landets evne til å gjennomføre nye offensiver i større skala. De harde kampene har samtidig gått hardt ut over Ukrainas ammunisjonsbeholdning og krevd mange menneskeliv. Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, sier han tror Russland har mer å komme med og at den ventede nye offensiven kan overraske. The Guardian/The New York Times/VG



DEN RUSSISKE AMBASSADEN i USA ber landet «bevise» at det ikke sto bak sprengningen av Nord Stream-ledningene i Østersjøen, og viser til den tidligere