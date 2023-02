Minst 6000 ukrainske barn har vært i russiske «reutdanningsleire»

MINST 6000 UKRAINSKE BARN har vært sendt til russiske «reutdannelsesleire» det siste året – flere hundre har vært der i flere uker eller måneder lenger enn de er forespeilet, ifølge en ny rapport fra amerikanske Yale School of Public Health. Russland driver 43 slike leire der barn innprentes med «prorussisk, patriotisk og militær-relatert» utdannelse, noen av dem bare babyer, ifølge rapporten, som slår fast at den russiske bortføringen av barn kan anses som krigsforbrytelser.

Ukrainas president Volodoymyr Zelenskyj sier situasjonen i Donbas-regionen øst i landet er svært vanskelig, idet nye russiske angrepsbølger tiltar. Presidenten sier det bokstavelig talt kjempes for hver meter av ukrainsk jord. The Guardian/AFP

DE TRE SMÅ, UIDENTIFISERTE flyvende objektene som ble skutt ned over USA og Canada i forrige uke var trolig harmløse og knyttet til sivil forskning eller kommersiell virksomhet. Det er fortsatt ikke funnet nedfall, men det er heller ingenting som tyder på at de kan knyttes til det kinesiske spionprogrammet, avklarer Det hvite hus. Et av missilene som søndag ble avfyrt mot objektet over Huron-sjøen bommet, men landet trygt i vannet.

Japans forsvarsdepartement sier nye analyser av tidligere UFO-hendelser i landet tyder på at de har hatt besøk av hvertfall tre kinesiske spionballonger siden 2019. The New York Times/Japan Times

FORTSATT FINNER REDNINGSARBEIDERE levende mennesker i ruinene av bygninger som raste sammen under jordskjelvet i Tyrkia og Syria