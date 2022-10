Politisk krise i Bergen – byrådet felles

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

BYRÅDET FELT BERGEN: Torsdag kveld ble det klart at det er flertall i Bergen for mistillit mot det sittende byrådet. De er er politisk ansvarlige for at barnevernet i kommunen, ifølge Statsforvalteren, unnlot å gjøre forsvarlige vurderinger av en bekymringsmelding i en sak som endte med at en sju år gammel gutt ble funnet hardt skadet og fastbundet til en seng i en leilighet i byen. Folkets parti (tidligere FNB) og deres eks-medlemmer var de første til å melde mistillit til byrådsleder Roger Valhammer (Ap), og i går meldte både Høyre, Frp, Krf, Sp og Rødt at de stemmer for […]