«En atombombe er en atombombe»: Tre mulige måter taktiske atomvåpen kan brukes på i Ukraina

I en tv-sendt tale den 21. september varsler Vladimir Putin at han er villig til å ta i bruk «alle våpensystemer som er tilgjengelige» for å forsvare Russlands territorielle integritet og «for å forsvare Russland og vårt folk».

«Det er ingen bløff», understreket Putin.

Dette er langt fra første gang Putin truer med å ta i bruk atomvåpen etter invasjonen av Ukraina 24. februar.

Men de siste ukene har Russland gått på militære nederlag og territorielle tap. Putin har kalt inn en ny mobiliseringen av soldater til krigen. Ifølge enkelte militæranalytikere kan det likevel ta måneder, kanskje også opp til et år, før mobiliseringen gir Putins ønskede effekt med konvensjonell krigføring.

– Det grunnleggende spørsmålet er om taktiske atomvåpen er mer «brukbare» og derfor potensielt kan utløse en fullskala atomkrig, skriver Nina Srinivasan Rathbun i en analyse av hva taktiske våpen kan bety for krigen i Ukraina.

Rathbun er professor i internasjonale relasjoner og internasjonal sikkerhetsforsker ved Universitetet i Sør-California (USC).

Tre mulig scenarioer

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), forklarer Russland kan ta i bruk taktiske atomvåpen på tre ulike måter:

Demonstrativt over et folketomt område. Spesifikt rettet mot militære mål. Ved å utslette en hel by.

– Ingen tror at Ukraina vil stoppe en motoffensiv ved et demonstrativt angrep. Det andre er som en del av krigen eller at det brukes over en hel by der man bevisst satser på å drepe titusenvis av mennesker, sier Bukkvoll.

Det russiske missilet Iskander-M kan benyttes både som et konvensjonelt stridshode eller som et atomvåpen. Til nå har Russland brukt dette missilet konvensjonelt i Ukraina-krigen. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet.

Kan blokkere motangrep

Et demonstrativt angrep kan for eksempel bli utløst høyt over Ukraina, under jorda eller over Svartehavet.

Steinar Høibråten. Foto: Privat

Steinar Høibråten, forsker og ekspert på taktiske atomvåpen i FFI, forklarer at et demonstrativt angrep vil være egnet for å skape frykt.

– Alle vil bli urolige, vil jeg anta uten å være psykolog. Da ser vi at de har den, at de har brukt den og at den er klar til bruk. Putin har spilt mye på frykt ved å mumle litt om atomvåpen uten å være veldig konkret, sier Høibråten.

Men et demonstrativt angrep kan også utføres ved at motstanderens kommandosignaler blir slått ut, påpeker han. Det vil i tilfelle blokkere dem fra å gjøre et motangrep:

– Løses den ut veldig høyt oppe, vil kun elektromagnetisk stråling ha noen virkning på bakken. Det kan ødelegge elektronikk, men ikke bygninger og mennesker. Men da snakker vi mange kilometer over bakken.

«Strategisk» vs. «taktisk» atomvåpen

Når man snakker om strategiske masseødeleggelsesvåpen, er det vanligvis missiler som krysser kontinenter og utsletter byer eller områder langt fra den opprinnelige slagmarken. Ingen eksperter tror at Putin har til hensikt å angripe USA på en måte som vil føre til gjensidig utslettelse.

De fleste taktiske atomvåpen som er relevante i diskusjonen om Ukraina har generelt mindre sprengkraft og kortere rekkevidde enn de strategiske.

– Det er litt ullent hva vi mener med taktiske våpen. Men det er noe vi bruker direkte i en kampsituasjon. De kan være veldig små, eller fullt på størrelse med Hiroshima-bomben, forteller Høibråten.

I en krigssone kan slike angrep rettes direkte mot en militærbase eller infrastruktur i umiddelbar nærhet.

Hvor mye ødeleggelse og langvarig stråling et taktisk atomvåpen kan føre til, avhenger av sprengkraften dens og vindretningen. Men ethvert kjernevåpen kan ødelegge hele bykvartaler.

Kan være like sterk som Hiroshima-bomben

Selv om tallene er usikre, anslås det at taktiske atomvåpen kan ha en sprengkraft på mindre enn 1 kilotonn til rundt 50 kilotonn. Strategiske atomvåpen har trolig en ytelse som varierer fra rundt 100 kilotonn til over et megatonn.

Til sammenligning var atombomben over Hiroshima i 1945 på «kun» 15 kilotonn.

– På den tiden snakket de ikke om strategiske og taktiske våpen. Men Hiroshima-bomben var på 15 kilotonn, og det er en sprengkraft man snakker om med taktiske atomvåpen i dag, sier Høibråten.

– Du har sett bildene fra Hiroshima og Nagasaki. Se for deg den effekten hvis noen gjør noe sånt mot en by i Ukraina. Det vil være grusomt.

Til høyre: Bomben over Hiroshima. Til venstre: Bomben over Nagasaki. Foto: Offentlig domene.

Selv de minste taktiske atomvåpnene USA og Russland har tilgjengelige har en sprengkraft på rundt 0,3 kilotonn. Dette tilsvarer eksplosjonen i Beirut i 2020.

Ti ganger flere taktiske atomvåpen enn USA

Dagens internasjonale atomvåpenavtaler omhandler kun strategiske våpen, og partene (Russland og USA) plikter å oppgi hvor mange strategiske våpen de har tilgang til. Men det samme gjelder ikke for de taktiske atomvåpnene.

Siden de taktiske våpnene er små og lette å skjule, er det vanskeligere å vite hvor mange slike våpen som egentlig oppbevares i Russland, påpeker Høibråten.

Estimater viser at Putin skal ha i underkant av 2000 taktiske atomvåpen lagret på ulike steder i Russland.

Russland har redusert mengden taktiske atomvåpen fra mellom 13 000–22 000 på 80-tallet, ned til rundt 1800 i dag, ifølge anslag gjengitt i Bulletin of the Atomic Scientists.

USA, derimot, oppgir kun å ha 230 slike atomvåpen, ifølge deres offisielle tall.

Etter den kalde krigen erklærte NATO at det fantes få gode argumenter for å fortsette å benytte seg av kjernefysiske våpen, og at også de taktiske ville ha liten nytte.

– Tilbake på 80-tallet hadde USA og Russland mange taktiske atomvåpen. USA kvitta seg med så å si alt de hadde, mens Russland ikke gjorde det, sier Høibråten.

– Jeg gjetter på at russerne har ganske mange størrelser og typer, mens amerikanerne bare har en type og ikke det samme utvalget.

Ser man på derimot alle typer atomvåpen skiller ikke USA og Russland seg stort fra hverandre. Ifølge en oversikt gjengitt i Financial Times har Russland 7454 stridsvåpen, mens USA har 5702 stykker.

Må bygges opp og transporteres

Russlands taktiske atomvåpen ligger godt beskyttet på hemmelige steder ulike steder i landet.

Men i motsetning til de strategiske våpnene som kan løses ut minutter etter ordren blir gitt, må de taktiske våpnene settes sammen og flyttes før de kan tas i bruk. Prosessen kan ta dager, ifølge Washington Post. Dette kan bety at de vil oppdages av vestlig etterretning i forkant.

Ulike måter å bruke våpenet på

Siden taktiske atomvåpen kommer i mange størrelser og variasjoner, er det vanskelig for vestlig etterretning å forutse akkurat hva som vil skje dersom den blir utløst.

– En atombombe er en atombombe. Det er det samme som skjer, ved at den frigjør masse energi. Det er heller måten man bruker den på som kan være forskjellig. Enten man rammer en by, ødemarka, på bakken eller høyt oppe i lufta, sier Høibråten.

En utløsning i lufta vil gi større rekkevidde og man vil ødelegge mer på bakken, men den vil likevel føre til mindre radioaktivt nedfall.

– For eksempel ble Hiroshima-bomben utløst 600 meter over bakken. Da oppnår du at effekten rekker lengre. Det er en renere eksplosjon som ikke drar med seg like mye «skitt» fra bakken.

Hvis bomben eksploderer på bakken, vil det virvle opp støv og grus. Høibråten forklarer at hvis en slik bombe treffer i nærheten av Oslo Rådhus vil nærområdet innenfor Ring 1 rammes, men at det ikke nødvendigvis er et veldig stort område i kilometer.

– Ved dette eksempelet kan det falle ned radioaktivt nedfall i Oslo-området, og det vil kunne føre til stråleskader en del kilometer utenfor Oslo. Altså kan det ramme nabokommunene, men ikke helt opp til Trondheim.

Kan en bombe i Ukraina få konsekvenser i Norge?

Høibråten mener at hvis det blir løst ut en taktisk atombombe i Ukraina, så vil det ikke i hvert fall ikke påvirke Norge mer enn Tsjernobyl-ulykken i 1986. Man skal bruke svært mange taktiske atomvåpen for at det skal kunne skape de samme skyene som den gang.

– Vi har opplevd tidligere at radioaktivitet kan spre seg. Men det var ekstremt mye fra Tsjernobyl, så jeg tror ikke vi opplever noe verre enn det, sier Høibråten.

Han trekker også fram et annet eksempel:

– USA og Russland prøvesprengte en masse våpen i bakken på 1950- og 60-tallet. Det var ikke bra og førte til skader, men i hovedsak rammet det ikke landene rundt målbart. Det er ikke observert noen flere krefttilfeller i Norge der det var nedfall. Men å være i nærheten av noe slikt, er aldri noe særlig heldig.

Utløses NATOs artikkel 5?

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på at Putin vet «svært godt» at en atomkrig aldri bør settes i gang og at den «aldri kan vinnes».

Dersom Putin velger å benytte seg av det taktiske atomvåpenet, kan det bidra til å eskalere krigen.

Men så lenge Russland kun treffer ukrainsk jord utløses ikke automatisk NATOs artikkel 5 som tilsier at et angrep på en medlemsnasjon er et angrep på alle.

I et innlegg på Twitter vurderer likevel Samuel Ramani, doktorgradsstipendiat ved Oxford University, om artikkel 5 kan utløses dersom radioaktiv stråling sprer seg til NATO-naboland som Polen.

Even though Ukraine is not a NATO member state, an Article 5 trigger is still possible because of radioactive fall-out



A bordering country to Ukraine, likely Poland, could invoke Article 5. A similar logic might apply to the Zaporizhzhia nuclear disaster, but its less clear-cut — Samuel Ramani (@SamRamani2) September 28, 2022

Tror USA kan svare konvensjonelt

Ifølge sjefsforsker Tor Bukkvoll ved FFI er et amerikansk atomvåpensvar bortimot helt utelukket.

– Det ville vært å starte tredje verdenskrig. Mitt inntrykk er at den amerikanske administrasjonen har vært helt klar fra starten. [USAs utenriksminister Antony] Blinken har sagt at de skal gjøre det meste for å hjelpe Ukraina, men de er ikke villige til å risikere tredje verdenskrig for å hjelpe dem. Derfor tror jeg det er lite sannsynlig.

Tor Bukkvoll. Foto: FFI

Derimot ser han for seg at USA kan svare med konvensjonelle våpen mot spesifikke russiske kapasiteter.

Eventuelt kan de reagere med enda kraftigere økonomiske sanksjoner, for eksempel ved å kutte ut Russland fullstendig fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT.

I tillegg mener han Russland bør vurdere hvordan India og Kina vil stille seg til et slikt angrep. Trolig vil vestlige land legge mer press på disse de to stormaktene som fortsatt kjøper russisk gass.

– Det er ulike antydninger, spesielt fra India, om at dette vil de ikke like. Hvis Russland bruker taktiske atomvåpen er det voldsomt. Kina liker ikke hele denne krigen, fordi det bidrar til å svekke verdensøkonomien som de avhengig av. Samtidig er nok Kina veldig glade for å ha Russland som en alliert mot USA, så det blir et dilemma for dem.

– Hvis NATO og Vesten ikke reagerer hardt nok, kan det føre til at Russland tar i bruk taktiske atomvåpen i hele Ukraina?

– Det vil bli et problemområde for de russiske styrkene. Radioaktivt nedfall gjør at de ikke er noe bedre stilt enn andre. Russland har allerede store problemer med mobiliseringen, og hvis dem som mobiliserer vet at de skal inn i områder der det har vært atomeksplosjoner, blir de ikke noe mer gira. Det er mange betydelige usikkerheter, svarer Bukkvoll.

Kan slå tilbake på Russland

Kilder hos amerikanske myndigheter har overfor New York Times beskrevet trusselen om å gjøre deler av Ukraina fullstendig ubeboelig som et siste forsøk fra Putin for å stoppe den ukrainske motoffensiven.

Men gevinstene ved et taktisk atomangrep fra Russlands side, kan potensielt oppveie de mulige gevinstene. Dersom vinden snur, kan angrepet slå tilbake på russisk territorium.

I tillegg er de ukrainske militærstyrkene spredt over en 1000 kilometer lang grense, noe som vil gjøre det vanskelig for Putin med treffende angrep.

Ifølge USAs president Joe Biden vil et slikt angrep bli et tilbakeslag for Putin, uten at det vil gi dem noen militær gevinst.

Biden har likevel advart Putin på direkten: «Ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Det vil endre krigen for alltid ulikt noe annet vi har sett siden annen verdenskrig».

– En «game-changer»

Etter at USA utløste bomben over Hiroshima og Nagasaki for å få Japan til å kapitulere under andre verdenskrig, klarte de ikke å holde oppskriften på bomben hemmelig, slik de ønsket.

Fire år etter markerte Sovjetunionen seg med sin første prøvesprenging, før både Storbritannia (1952), Frankrike (1960) og Kina (1964) gjorde det samme, skriver The Arms Control Association.

Sist gang russiske statsledere, den gang for Sovjetunionen, eksplisitt truet med å ta i bruk atomvåpen var ved Cubakrisen i 1962.

– Det vil være en «game changer», og en helt annen situasjon hvis det tas i bruk nå. Det er veldig skremmende. Man kunne tenke seg at den som eventuelt bruker det tror at motparten blir så skremt at han gir opp og ikke tør mer. Slik Japan gjorde under andre verdenskrig, sier Høibråten.

