Her er de viktigste miljø-nyhetene i statsbudsjettet

DET VAR ET stramt statsbudsjett Regjeringen la fram torsdag. Vedum og Støre kutter i oljepengene samtidig som de drar inn 44 milliarder mer i skatt. Det var med andre ord flere tapere enn vinnere. Natur og klima var neppe blant vinnerne, men ett og annet lyspunkt fantes. Her er de viktigste punktene for miljøet i årets statsbudsjett, og noen reaksjoner fra miljøbevegelsen og klimaforskere.

Klimastatus og -plan

For første gang ledsages statsbudsjettet av en klimastatus og -plan som skal være en slags statusoppdatering på klimapolitikken, og i tillegg gi en en oversikt over beregnede klimaeffekter av de ulike virkemidlene i budsjettet. I en kronikk på E24 skryter klima- og miljøminister Espen Barth Eide av at planen denne gang viser at budsjettet presenter tiltak so i su, gjør at utslippene holder seg innen for utslippsbudsjettet fra EU. «Vi må lære å telle utslipp samtidig som vi teller penger», skriver Eide.

Flere påpeker imidlertid at verken klimaplanen eller statsbudsjettet viser nøyaktig hvordan den skal kutte i henhold til budsjettet. «Norge sprenger utslippsbudsjettet for 2023», skriver Energi og Klima.