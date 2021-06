«FOTBALL PÅ EN GRAVPLASS»: I forkant av Fotballtinget på søndag, som avgjør om Norge skal boikotte det utskjelte fotball-verdensmesterskapet i Qatar neste år, har vi snakket med blant andre en av journalistene som gikk undercover for å avsløre forholdene til arbeiderne som bygger VM-anleggene. Benjamin Best, kjent for dokumentaren «Dirty Games: The Dark side of sports», tror ikke boikott vil gjøre situasjonen bedre for Qatar-arbeiderne, men for framtidige mesterskap: – Hvis et land som Norge sender et så sterkt signal som en boikott, så må Fifa reagere, sier han. Les hele artikkelen her!

«MYE AV DET BREIVIK SA I SITT MANIFEST ER KORREKT»: Lederen av partiet Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, la denne uka ut en video på YouTube der han kommer med støtte til Anders Behring Breiviks tankegods. Samtidig peker han på Jonas Gahr Støre (Ap), Jens Stoltenberg og partiet Høyre som personer som skal straffes som «landssvikere» eller «krigsforbrytere», og beskriver 22. juli-angrepen som «karma» for Arbeiderpartiet. Vi har gjennomgått den jødefiendtlige og rasistiske videoen her. Filter Nyheter har tidligere avdekket at Alliansen har ført opp nynazister på valglistene til årets stortingsvalg.

«SKAL STOPPE DE JÆVLA MUSLIMENE»: Partiet Demokratene ønsker i år å framstå som et mer striglet høyrepopulistisk alternativ til Frp. Men på plassen rett under de tidligere Frp-politikerne Geir Ugland Jacobsen og Kent Andersen på en av årets valglister finner vi Amund Garfors, som helt siden slutten av 1980-tallet har har vært aktiv i den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI). FMI består i dag av noen få sentrale medlemmer – blant dem en trusseldømt nynazist – som benytter retorikk om et «raserent Norge» og beskriver innvandrere som «rasefremmede», «negre» og «invasjonsstyrker» i sosiale medier. I et intervju med Filter Nyheter snakker Garfors om «den jævla muslim-importen» og mener Erna Solberg er «verre enn Quisling». Les artikkelen her!

UTLEIE TIL BESVÆR: Det går mot regjeringskrise i Sverige. På mandag klokka 10 skal Riksdagen stemme over Vänsterpartiets mistillitsforslag mot statsminister Stefan Löfven. De tre partiene Kristdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokratene stiller seg bak og sikrer dermed flertall for forslaget. Vänsterpartiet er misfornøyd med hvordan regjeringen har behandlet deres krav om å skrote en utredning som foreslo en ny lov om fri prissetting på utleie av nybygg. I Sverige har utleiemarkedet til nå vært strengt regulert.

Men ifølge Löfven foreligger det ikke et regjeringsforslag om deregulering. «Det er ikke jeg og regjeringen som skaper parlamentarisk krise, det er Vänsterpartiet», sa statsministeren på en pressekonferanse torsdag, melder SVT. Löfven kalte det uansvarlig av partiet å kaste Sverige ut i en politisk krise i tilstanden som landet nå er i. (Les: i pandemien). Dersom Löfven felles på mandag, har han to alternativer: å utlyse nyvalg eller å gå av. Samtidig spekulerer ennå noen av analytikerne på om Löfven igjen vil lande på beina før den tid.

ELVA FYLLES AV LIK: I elva Ganges flyter tusenvis av døde kropper som et vitnesbyrd på de fatale konsekvensene Covid-19-pandemien har hatt i India. 30 reportere og fotografer fra avisa Dainik Bhaskar reiste i mai 1 140 km opp langs Ganges mens de talte safrankledde kropper som enten fløt eller lå delvis begravet langs breddene av elva i delstaten Uttar Pradesh. På bare to dager kom de opp i over 2 000 døde. «Så langt øyet kunne se, lå det lik spredt langs Ganges», sa en av journalistene, Amrish Shukla, til avisa NewsLaundry.

Landets andre smittebølge ebber nå ut, men pandemien har så langt krevd minst 380 000 menneskeliv. Fra flere delstater rapporteres det om at dødstallene er langt høyere enn det offisielle.

– KUNNE VÆRT RASKERE, MEN FEILINFORMERTE IKKE BEVISST: Folkehelseinstituttet har skrevet et lengre tilsvar etter vår artikkel som sammelignet luftetiltak i tyske klasserom med hvordan helsemyndighetene i Norge har håndtert kunnskapen om hvordan koronaviruset sprer seg i lufta. Les tilsvaret her.

