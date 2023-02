Ny avsløring om agent-samtale med Bhatti før Oslo-terroren

NORSK AGENT DISKUTERTE GODKJENNING: VG refererer i ettermiddag konkrete chatmeldinger mellom en agent i den norske Etterretningstjenesten (som utga seg for å være fra IS) og det som skal ha vært islamisten Arfan Bhatti, tre dager før terrorangrepet i Oslo i juni i fjor. Telegram-profilen som knyttes til Bhatti skal blant annet ha skrevet at «brødrene» med angrepsplanene ville ha godkjenning (fra IS) i forkant. «Én ting var imidlertid viktig, skrev agenten:

Dersom personen – som ble omtalt som «bror» – var troverdig, og operasjonen var ekte, så måtte den gjennomføres på en god måte – og burde føre til stor skade og dypt inntrykk på «de vantro», heter det i VGs gjengivelse fra det som skal ha vært en flere timer lang meldingsutveksling 19. juni. – Meldingene viser at miljøet rundt Matapour ber om velsignelse fra IS før angrepet og faktisk også får det. Det er derfor med forferdelse jeg leser at det ikke er Den islamske stat de har snakket med og fått sin velsignelse fra, men norske myndigheter, sier forsvareren til gjerningsmannen Zaniar Matapour, advokat Marius Dietrichson. Arfan Bhatti antas å være i varetekt hos pakistansk sikkerhetspoliti, men det er uklart hvor lang tid en eventuell utlevering til Norge kan ta.

MISTET EN HEL BRIGADE: Russland mistet en hel brigade av elitesoldater – anslagsvis 5000 mann, enten drept, skadet, eller tatt som fange – ved stormingen av kullgruvebyen Vuhledar i Donetsk, hevder en talsmann for det ukrainske militæret