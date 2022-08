NVE: Norge kan ikke stanse strømeksport for å senke prisen

KAN IKKE STANSE EKSPORTEN BARE FOR Å SENKE PRISEN: Det er mulig for Norge å strupe strømeksporten til andre land uten å bryte EØS-avtalen. Men det krever at «relevante hensyn» tilsier det – som at forsyningssikkerheten er truet.

Å stanse strømeksporten simpelthen fordi prisene er høye går ikke, mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har utredet spørsmålet for Olje- og energidepartementet.

«Et viktig element i den vurderingen er at (eksportstansen) ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet», sier energidirektør Kjetil Lund i NVE i en pressemelding som siteres av NRK.

I morgen slås det nok en gang strømprisrekorder: Både Oslo og Bergen får for første gang en snittpris gjennom døgnet på over 4 kroner per megawatt-time, mens den på Sørlandet blir på godt over 5.