RUSSLAND HAR SVART: Mandag sendte Russland et skriftlig svar på brevet fra USA og NATO der de vestlige allierte avviste deres krav om garantier for at Ukraina aldri blir en del av NATO. Det er foreløpig ikke kjent hva innholdet i Russlands svar er. Utenriksminister Sergej Lavrov har tidligere uttalt at brevet fra USA og NATO ikke adresserer det viktigste punktet for russerne. Tirsdag skal utenriksministrene for de to stormaktene snakkes per telefon. Britenes statsminister Boris Johnson skal besøke Kiev senere i dag og skal kanskje snakke med Russlands president Vladimir Putin per telefon.



I går ble det steile fronter da Ukraina-krisen ble behandlet i FNs sikkerhetsråd, der både Russland og USA sitter som faste medlemmer med vetorett. Begge parter beskyldte hverandre for å provosere og piske opp stemningen. Kina oppfordret til «stille diplomati».



USA har ellers bedt familiene til ambassadeansatte i Hviterussland vende hjem på grunn av den spente situasjonen i nabolandet Ukraina. Washington D.C. skal ha beviser på at Russland planlegger å utstasjonere 30 000 soldater i Hviterussland de nærmeste dagene, og frykten er at de forbereder en militær operasjon mot Ukraina fra nord. Hovedstaden Kiev ligger bare en 200 kilometers kjøretur syd for grensen mot Hviterussland.





MUSTAFA HASAN FÅR BLI I NORGE: Mustafa Hasans utvisningssak har fått stor oppmerksomhet i norske medier, og i dag ble det klart at 19-åringen har fått godkjent opphold i Norge. «Jeg knakk sammen, det var helt utrolig», sier han til NRK.



Hasan har kjempet en årelang kamp i norske rettssaler. Moren og flere av søsknene hans, som kom til Norge fra Jordan i 2008, er sendt ut av landet. Hele familiens oppholdstillatelse ble trukket tilbake i 2012. Dette var basert på at Hasans mor på kun oppga sitt palestinske statsborgerskap da hun kom til Norge, og unnlot å informere om at hun også hadde jordansk statsborgerskap. Utlendingsmyndighetene mente hun løy, noe de fikk medhold av i Borgarting lagmannsrett fem år etter.



Etter at Hasan fikk avslag på søknad om opphold fra Utlendingsnemnda (UNE) i november 2020, bestemte han seg for å saksøke den norske staten. I juli 2021 fikk han medhold i tingretten om at UNEs vedtak var ugyldig. Blant annet fastslo retten at UNE ikke hadde tatt nok hensyn til hans lange tilknytning til Norge, psykiske helse og situasjonen han ville møtt i Jordan. Hasan fikk dermed søke opphold på nytt.







IKKE TILGANG PÅ KORONAMEDISIN: Norge får foreløpig ikke tilgang på koronamedisinen Paxlovid som reduserer risikoen for alvorlig covid-19-sykdom og -død med opptil 90 prosent. Grunnen er at forhandlingene mellom EU og produsenten Pfizer skal stå fast på punktet om erstatningsansvaret Pfizer har ved eventuelle bivirkninger. Norge har bestilt 41 000 behandlinger med det antivirale legemiddelet gjennom EUs felles innkjøpsordning. Store EU-land som Tyskland fremforhandler nå leveranseavtaler med Pfizer direkte, men Helse- og omsorgsdepartementet sier Norge neppe får bedre vilkår dersom vi forhandler alene.





KREVDE DIETT FOR SMÅTURER: Høyres stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø har levert reiseregninger for reiser så korte som 1 kilometer unna sitt hjem i Stavanger, avslører Aftenposten. Avisa har funnet flere eksempler på at Stokkebø i 2017 og 2018 krevde diett for aktiviteter i hjembyen, mens han har kunnet spise og sove hjemme, og totalt mottatt anslagsvis 12 000 kroner for dette. Stokkebø sier dette skyldes at han har gjort hendelige feil og at han vil betale tilbake.

DEN SÅKALTE SUE GRAY-rapporten om Boris Johnsons lockdownfester, som ble overlevert statsministeren i går, inneholder ikke detaljer om de mest alvorlige smittevernbruddene. Dette etter anmodning fra politiet, som etterforsker 12 av de 16 sammenkomstene omtalt av embetsråden – inkludert de to festene Johnson har innrømmet å ha vært innom. Gray konkluderer med at flere av dem er vanskelige å rettferdiggjøre og kan tyde på en brist i lederskapet, hvilket utløste nye beklagelser fra statsministeren i går. I dag er han under press for å offentliggjøre hele rapporten. The Guardian







