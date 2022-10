Liz Truss går – dette er de mulige arvtakerne

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

45-DAGERS-STATSMINISTEREN: Liz Truss går av som leder av det konservative partiet og som statsminister i Storbritannia, drøye seks uker etter at hun tok over etter Boris Johnson. Aldri før har en britisk statsminister regjert en så kort periode. Derfor tok det henne ikke mange minuttene å oppsummere sin statsledergjerning på podiet foran 10 Downing Street klokka 14.30 i dag, før hun informerte at hun ikke lenger ser seg i stand til å levere på mandatet hun ble valgt på, og at hun har bedt Kong Charles om å akseptere sin oppsigelse. Ifølge Truss vil det bli valgt en ny partileder […]