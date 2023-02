Krass ordveksling da FN vedtok å fordømme russisk invasjon

I EN SPESIALSESJON VEDTOK FNs generalforsamling å fordømme Russlands invasjon av Ukraina og å kreve full tilbaketrekning og en rettferdig og varig fred i landet. Det skjedde i anledning at det det ett år siden Russlands fullskalainvasjon startet. 141 land stemte for, sju stemte mot (Russland, Belarus, Nord-Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua og Syria). 32 land avsto, deriblant Thailand, Sør-Afrika, Iran, India og Kina. Da den kinesiske utsendingen Dai Bing hevdet Vesten kaster bensin på bålet med sin omfattende våpenhjelp til den ene parten, utløste det et engasjert motinnlegg fra Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock – hun sier det er oppsiktsvekkende å påstå at krisen blir verre av militær bistand siden denne bistanden er det eneste som hindrer aggressoren fra å rulle over både ukrainerne og FN-pakten.

Det kinesiske utenriksdepartementet lanserer en «12-punktsplan for fred» der Ukrainas territorielle integritet og behovet for dialog og forhandlinger står sentralt, og der det slås fast at kjernefysiske våpen ikke må brukes. Samtidig avsløres det at et kinesisk firma har forhandlet fram en avtale med Moskva om levering av 100 bombedroner i april.

I Wien boikottet et antall delegater organisasjonen OSSEs møte da Russland fikk taletid i går. The Guardian/BBC News/AP News/Der Spiegel

USA VIL GJØRE ALT landet kan for at Ukraina skal få det utstyret det trenger, men F 16-fly er ikke er noen nøkkel-kapabilitet det er behov for nå, sier Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Han sier også at