Endrer praksis om trygd – straffedommer kan bli gjenåpnet

ENDRER REGLER FOR TRYGD: Arbeids- og velferdsetaten Nav melder at de endrer praksis for barnetrygd, kontantstøtte og stønad til enslig mor eller far etter en ny juridisk avklaring i EFTA-domstolen. Setteriksadvokat Henry John Mæland gjennomgår flere straffedommer som kan bli gjenåpnet, skriver VG.



Endringene innebærer blant annet at foreldre som bor sammen med barnet i et annet EØS-land kan ha en selvstendig rett til familieytelser fra Norge, og det skal ikke skilles mellom foreldre som aldri har bodd sammen og gifte, skilte, separerte eller tidligere samboende foreldre. Noen av endringene betyr at utbetalinger fra så langt tilbake som 1994 kan være feil. NRK skriver at etaten ikke har oversikt over hvem som berøres, og ber derfor publikum selv om å melde seg. Stiftelsen Rettferd mener det ikke holder: «Her må Nav faktisk kontakte samtlige som kan være berørt av dette» mener generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

RUSSLANDS FERD MOT FASCISMEN: «En nøyaktig tidsangivelse for «når Russland ble fascistisk» kan være vanskelig å angi, men er på den annen side kanskje heller ikke særlig interessant. Det som er sikkert, er at alle hemninger nå er borte. Og det som er like sikkert, er at faresignalene har vært der lenge – akkurat som varslerne har vært det», skriver LO-rådgiver Jonas Bals. I forbindelse med ettårsmarkeringen