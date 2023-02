11 palestinere drept i israelsk raid på Vestbredden

11 PALESTINERE, EN AV dem tenåring, er drept i et israelsk raid mot Nablus på Vestbredden. Det den israelske hæren kaller en antiterroroperasjon er den dødeligste voldseskaleringen på territoriet siden 2005, og mer enn 80 palestinere skal ha fått skuddskader. Representanter for de palestinske myndighetene kaller raidet en massakre og trygler det internasjonale samfunnet om beskyttelse.

Flere raketter er i etterkant skutt fra Gaza mot Israel. Israelske myndigheter sier fem ble skutt ned av luftvern og at en slo ned i et ubebodd område. Det er i morgentimene meldt om israelske luftangrep mot den Hamas-styrte landstripa som er hjem for to millioner. MSN (AFP) / Jerusalem Post / The Guardian

REPUBLIKANERNES MAJORITETSLEDER I Representantenes Hus, Kevin McCarthy, har gitt ytre høyre-kommentatoren Tucker Carlson og hans team innsyn i tusener av timer med opptak fra overvåkingskameraer i Kongress-bygningen den 6. januar 2021. Carlson er blant Fox News-profilene som mot bedre vitende har spredd