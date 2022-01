Filter har lansert en ny digital pakke for våre abonnenter: Du kan nå få et månedlig papirmagasinet og en drøss med daglige og ukentlige spalter om du velger å støtte vår journalistikk.

Her kan du blant annet lese Filter Konspi, en spalte som forklarer hva som rører seg i de mørkeste krokene av internett. Spalten er laget av journalist, forfatter og landets fremste konspi-ekspert John Færseth. Annenhver uke gir Færseth deg en guide til galskapen med nye, oppdaterte analyser.

Filter Nyheter er en av få redaksjoner som setter av ressurser til å dekke dette området. Men konspirasjonsteorier virkelig det så farlig, da?

– Konspirasjonsteorier er en fare for demokratiet overalt, både fordi det undergraver den tilliten som demokratiet er avhengig av og fordi vi gang på gang har sett det føre til terror og voldshandlinger, mener Færseth.

Han sier videre at det er fare for at enkelte som først tror at systemet er kontrollert av mørke krefter ikke har lange veien til å finne det nødvendig å slå tilbake.

– Her i Norge har konspirasjonsteorier heldigvis ikke fått noe særlig politisk innflytelse ennå. På mange måter er vi fortsatt der mange andre land var for ti år siden eller mer. Men jeg tror det er naivt å tro at det ikke kan skje her også hvis forholdene endrer seg.

Konspirasjonsteorier med grobunn i Europa

I de seneste publiseringene av Filter Konspi har Færseth sett nærmere på amerikanske tilfeller, som mannen som fikk folk til å tro at JFK gjenoppsto og den konservative Fox News-kommentatoren Tucker Carlsons dokumentarserie om stormingen av Capitol-bygningen i januar 2021.

– Konspirasjonsteorier har gått fra å være et forholdsvis marginalt fenomen, i alle fall i Europa, til å bli en faktor å regne med. Særlig høyrepopulistiske og høyreradikale krefter spiller åpenlyst på konspirasjonsteorier nå, og det spres bevisst som en form for desinformasjon og propaganda. I tillegg er det mulig at konspirasjonsteorier om krefter som prøver å undergrave regjeringer for å øke sin egen makt, er del at bakgrunnen for den russiske styrkeoppbyggingen mot Ukraina – altså at mange i Kreml tror på dette selv.

– Konspirasjonsteorier er generelt en fare for demokratiet og for liv og helse gjennom motstand mot vaksiner og andre koronatiltak. Alt dette er ting jeg ønsker å si fra om i spalten min, sier Færseth.

Gratis prøvetilbud

Færseths innsikt i konspirasjonsmiljøene er bare en av flere nye produkter du kan få fra Filter. Abonnerer du på Filter MER får du også tilgang til våre nye spalter:

Filter Kaffe er en kjapplest og innsiktsfull oversikt over nattas nyhetsbilde nasjonalt og internasjonalt. Den kommer i form av en nettsak og nyhetsbrev på mail hver morgen klokken sju.

Elendig Fredag er vår innholdsrike og ukentlige klimaspalte som formidler og drøfter fersk forskning og andre nyheter innen klimafeltet.

Filter X gir deg en oppdatering om politisk ekstremisme, rasisme og hatkriminalitet. I tillegg får du annen snadder som Filter Anbefaler, der redaksjonen deler aktuelle kulturtips, og en egen spalte for eksterne stemmer kalt Filter Invitert.

Alt dette får du for den nette summen av 70 kroner i måneden, i tillegg til at du støtter grundig og undersøkende journalistikk.

Nå får du også de første 30 dagene som Filter MER-abonnent helt gratis.

– Jeg har alltid ment at Filter Nyheter gjør en viktig jobb med å kartlegge antidemokratiske og potensielt voldelige elementer, så sånn sett er det en stor anerkjennelse å kunne bidra der. Og det beste man kan gjøre, er å abonnere, sier Færseth.

Og forresten, har du et abonnement på papirmagasinet vil du allerede ha tilgang til alt dette.