Heiko Santelmann (71), en av de mest sentrale personene i det norske vaksinemotstander-miljøet, ble torsdag ettermiddag pågrepet av politiet inne på et vaksinesenter i det tidligere Munchmuseet på Tøyen i Oslo.

Etter det Filter Nyheter får opplyst ledet Santelmann an i en gruppe av rundt ti meningsfeller som tok seg inn i selve lokalene, der ansatte ringte politiet.

– De blokkerte inngangen ved å stå foran sånn at ingen kom seg inn. De ansatte følte at arbeidet ble forstyrret, sier politiets innsatsleder Kristoffer Bang til NRK.

Formålet med den planlagte aksjonen skal ha vært å ta med seg koronavaksinedoser ut av senteret.

Det er en sentral, oppdiktet konspirasjonsteori i miljøet at koronavaksinene inneholder helt andre og livsfarlige stoffer enn hva myndighetene har sagt.

– De hadde med seg poser fordi de skulle ta beslag i vaksinene som var der inne, og ønsket at politiet skulle analysere dem, sier innsatslederen til VG.

Santelmann og én annen aktivist ble pågrepet fordi de, ifølge politiet, nektet å følge politiets pålegg om å fjerne seg.

Santelmann har tidligere fortalt at det var han som i november i fjor ble bøtelagt etter at han i fjor sommer forsøkte å stjele en vaksinedose fra et vaksinesenter. Den gangen skal han ha vært alene, og ble stanset av personalet på vei bort med beholderen. Santelmann nektet å vedta boten på 15 000 kroner, og en rettssak var opprinnelig berammet denne uken.

Varslet ytterliggående aksjoner

I forkant av torsdagens aksjon ble tid og sted kunngjort i Telegram-kanaler dominert av konspirasjonsteorier om koronatiltakene, sammen med en lenke til et innlegg på Santelmanns blogg.

«I mange land har borgerne tatt affære og på torsdag og fredag skal vi her i Norge følge etter», skrev han der.

I innlegget ber han følgerne sine om å «kartlegge» vaksinesentre og legekontorer, for så å gjennomføre aksjoner der man tropper opp og forlanger vaksinepartier utlevert.

«Ring 112 og meld i fra at dere har lokalisert et sted med livsfarlige substanser, som må sikres øyeblikkelig. Angi adressen og si at dere vil vente 5 minutter, før dere sikrer bevisene selv», skriver Santelmann.



Ideen skal være hentet fra britiske vaksinemotstandere.

Santelmann understreker at aktivistene ikke skal bruke vold. Samtidig har han i innlegget lagt ut et bilde av en galge med påskriften «Systemet kan fikses! Alt du trenger er litt treverk og litt tau».



«Forslag fra noen som har fått nok av Dr. Fraudci og andre», skriver Santelmann, før han oppgir at han selv ennå er «mot dødsstraff» og at han heller vil fengsle politikerne.

Anklager myndighetspersoner for «avtalt folkemord» med «biologiske våpen»



Onsdag denne uka var Santelmann gjest i en web-tv-sending hos høyreradikale Alternativ Media (faksimile øverst), som har tilknytning til partiet Alliansen, for å fortelle om de kommende aksjonene.



Også der oppfordret han til å oppsøke «vaksinesentre, legekontorer og sykehus» fysisk for å «samle inn bevis til den store rettssaken som kommer».



Santelmann kaller nå vaksinasjonsprogrammet «avtalt folkemord» og selve vaksinene for «biovåpen» som han hevder er laget for å drepe så mange som mulig.

Aktivisten hevder han har anmeldt en navngitt leder hos norske helsemyndigheter for «overlagt drap» for deltagelse i dette komplottet.

«Et lite tips til (etternavn) og resten av det Konspirerende Korona Kartellet: Selg deres pharma-aksjer og gjem dere i Antarktis, før dere blir tatt av mobben som skjønner at de har blitt hypnotisert av dere», skrev Santelmann på Facebook for en uke siden.

Sprer feilinformasjon på nett og fra talerstolen

Heiko Santelmann er en pensjonert lege som i mange år har vært en profil i alternativmedisin-miljøer. Også i årene før covid-19-pandemien fremmet han uriktig fundert kritikk mot blant annet meslingvaksinen.

Nå er 71-åringen en av pådriverne i miljøet som hevder at hele koronapandemien har vært planlagt, at det ligger onde hensikter bak myndighetenes tiltak og at alle massemedienes rapportering om covid-19 er falske nyheter.



Gjennom pandemien har Santelmann, som har holdt appeller på flere av miljøets demonstrasjoner i Oslo, ved en rekke anledninger delt feilinformasjon om koronavirusets egenskaper, vaksinene og andre medisiner og preparater.



Santelmann har blant annet antydet at vaksinene kan inneholde «nano-chip» og at pandemien kan ha sammenheng med mobilteknologien 5G.



* Det har torsdag kveld ikke lykkes Filter Nyheter å komme i kontakt med Heiko Santelmann.

