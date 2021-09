– Om vi vekker noen, fantastisk, skriver Hans Jørgen Lysglimt Johansen (49) i en epost til Filter Nyheter.

Han er leder for det løst organiserte partiet Alliansen, som i dag er en del av det høyreekstreme miljøet i Norge. Flere av partiets listekandidater i stortingsvalget har bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen, og Lysglimt Johansen er åpen om at han sympatiserer med den voldsfremmende, nazistiske organisasjonen.

Filter Nyheter avslørte allerede i mai hvordan Lysglimt Johansen kobler tenåringer med etablerte nynazister. Det skjer i lukkede chat-grupper på nettet, men også i det virkelige liv – for eksempel på demonstrasjoner mot myndighetenes smitteverntiltak foran Stortinget.

49-åringen har i flere år forsøkt å bruke Alliansen som en plattform for å skape nysgjerrighet blant barn og unge.

Lysglimt Johansen er fra før kjent for en lang rekke antisemittiske og rasistiske uttalelser, og fremmer konspirasjonsteorier om at det pågår en «befolkningsutskiftning» der jøder arbeider for at europeiske raser skal «blandes» på bekostning av hvite og at norske regjeringspolitikere er «jødelakeier» i dette komplottet. I sommer uttrykte han seg positivt om innholdet i 22. juli-terroristen Anders Behring Breiviks manifest.

Tok selfies med ungdommer på Karl Johan

I helga var partilederen til stede under Motvind Norges markering mot vindkraftutbygging foran Stortinget, til tross for at han var erklært uønsket. Sammen med flere andre Alliansen-kandidater ble han henvist av politiet til den andre siden av gata.

Der tok partilederen jevnlig imot barn og ungdom – de fleste unge gutter – som ville ha autograf eller selfie med 49-åringen. Filter Nyheter har ingen grunn til å tro at guttene er tilknyttet Alliansen eller deler Lysglimt Johansens ekstreme holdninger.

Selfie-seansene virker heller å være et uttrykk for at Hans Jørgen Lysglimt Johansen er blitt en slags kultfigur blant flere unge, som deler videoer av 49-åringene med hverandre på nettet.

«Det der er det verste jeg har vært borti», uttalte en gutt i tenårene da han forlot stedet på sparkesykkel etter å ha fått en video-selfie med partilederen lørdag. «Han fyren der er helt psycho i huet», svarte kompisen.

Lokket med 500-lapper – blir anmeldt

Mandag hevdet Lysglimt Johansen i en video på YouTube at han har utbetalt totalt 60 000 kroner fra Alliansens partikasse til seks organisasjoner han støtter.

10 000 kroner skal ha blitt overført til nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen, ifølge partilederen selv.

Samme dag dukket han opp sammen med støttespillere på Valler videregående skole i Bærum, der han viftet med 500-lapper foran nysgjerrige ungdommer og lot seg avbilde sammen med flere av dem.

Pengene var ment som betaling til skoleelever som lover å ikke ta koronavaksine: «500 kroner til den første som lover å ikke ta vaksinen», ropte Lysglimt Johansen.

Rektor Berit Hetland ringte politiet og varslet etterpå at episoden vil bli anmeldt. Alliansen-lederen dro videre til Sandvika videregående skole, der han også ble bortvist av skoleledelsen.

Etterpå ga Lysglimt Johansen uttrykk for at det var en av de mest vellykkede dagene i valgkampen på grunn av medieoppmerksomheten som fulgte. Resultatene for skolevalget viser tirsdag at Alliansen oppnådde 1,4 prosent oppslutning på landsbasis, totalt 1711 stemmer.

Også tidligere år har Lysglimt Johansen aktivt oppsøkt barn og unge i et forsøk på å skape oppmerksomhet om seg selv eller rekruttere nye støttespillere.

Ble bortvist fra flere skoler før valget i 2019

I slutten av mars 2019 ble partilederen bortvist fra Kuben videregående skole i Oslo, der han samlet inn underskrifter for å stille liste til det kommende lokalvalget.

Han samlet også inn underskrifter blant elever ved Oslo Handelsgymnasium. Én time før fristen gikk ut mandag 1. april klokken 12 samme år, kunne partilederen levere Alliansens listeforslag i Oslo rådhus. Han hadde klart å samle de 300 underskriftene loven stiller krav om.

Lysglimt Johansen gjorde det samme ved flere skoler i Arendal. Han ble bortvist fra både Sam Eyde og Arendal videregående skole. Senere dukket han opp på en parkeringsplass i Arendal sentrum hvor han delte ut Donald Trump-effekter til ungdom.

Jaktet navn på tusenvis av norske skoleelever

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan Lysglimt Johansen i mai i fjor forsøkte å skaffe seg tilgang til en liste med flere tusen navn på skoleelever i Viken fylke.

«Det skal sirkulere på nett en liste over alle 4500 skoleelever ved videregående skoler i hele Viken fylke med epost mobil osv. Klarer noen å skaffe den listen til veie», spurte partilederen i Alliansens chat-kanal på Telegram.

Flere av medlemmene her er tenåringer og unge voksne. Lysglimt Johansen ville at de mest nettkyndige støttespillerne skulle ta i bruk internasjonale nettfora i jakten på databasen over tusenvis av norske skoleelever. Personinformasjonen hadde ved en feil blitt publisert av fylkeskommunen, men siden fjernet etter to og et halvt døgn.

En måned senere forsøkte partilederen å finne ut om barn og unge under myndighetsalder kunne sørge for underskriftene han trengte for å stille til stortingsvalget.

På Alliansens daværende Discord-server lokket han også de mest nysgjerrige ungdommene med lovnader om en form for sommerleir.

Etter at Filter Nyheter avslørte det høyreekstreme innholdet på den aktuelle Discord-serveren i vår, har Lysglimt Johansen i sosiale medier oppfordret enda flere ungdommer til å bli medlem av eller følge partiets ulike kanaler på nettet.

Samtidig er han stadig aktiv i kanaler der de fleste deltakerne er langt yngre enn ham selv – og bruker for eksempel TikTok aktivt i forsøket på å rekruttere ungdom.

«Vi vil stoppe all vaksinering av barn»

Filter Nyheter har spurt Hans Jørgen Lysglimt Johansen om hvorfor han er så opptatt av å komme i kontakt med barn. Vi har også spurt om hvilke etiske vurderinger han har gjort rundt Alliansens kontakt med skoleelever og formen han benytter med utdeling av penger.

49-åringen har i hovedsak svart i stikkordsform og ikke benyttet seg av tilbud om å utdype hva han mener.

«Vi vil stoppe all vaksinering av barn», skriver han i en e-post mandag ettermiddag denne uka. «Om vi redder noen liv, fantastisk. Om vi vekker noen, fantastisk», følger han opp noen timer senere.

Da Filter Nyheter omtalte hvordan partilederen kobler tenåringer med etablerte nynazister i mai, uttalte han følgende:

– Jeg oppfordrer til at folk snakker med hverandre på kryss og tvers av forskjellige grupper og forum og overalt. Det er en av de måtene jeg jobber på, å koble folk som gjerne ellers ikke har kontakt med hverandre.

Han hadde den gang ingen kommentar til hvorfor han ønsker å komme i kontakt med ungdom – og ville heller ikke svare på hva som var hensikten med å lete etter personopplysninger om elever i videregående skole.

Lysglimt Johansen uttalte videre at han ikke har hatt betenkeligheter med å oppføre organiserte nynazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen på Alliansens lister før stortingsvalget, så lenge «hva de sier er riktig og modig».

– Hva de liksom har ellers av relasjoner eller medlemskap eller hva det skulle være, det er ikke det viktige, sa 49-åringen.

