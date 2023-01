Jacinda Arderns avgang starter debatt om ytringsklima

DEN BRÅ AVGANGEN til statsminister Jacinda Ardern på New Zealand har startet en debatt om landets politiske kultur og hvordan sentrale politikere og deres familier må leve med konstant utskjelling og harde personlige angrep i pressen og i sosiale medier.

En annen av landets partiledere sier kampanjer mot Ardern, som var verdens yngste statsleder da hun ble tatt i ed i 2017, er den «mest nedverdigende form for politikk vi noensinne har sett».

Ardern har sagt at slik trakassering ikke var avgjørende for hennes beslutning om å gå ut av politikken et år før valget, men at hun fant seg uten nok drivstoff på tanken til å gå løs på et nytt år. Hun har også sagt at hun etter kunngjøringen om avgangen sov godt for første gang på lenge. The Guardian



POLENS STATSMINISTER SIER landet er rede til å sende tyske stridsvogner av typen Leopard 2 til Ukraina, selv uten Tysklands velsignelse.