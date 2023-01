Svenske dømt til fengsel på livstid for spionasje

LIVSTID FOR SPIONASJE: De to brødrene fra Uppsala som sto tiltalt for grov spionasje til fordel for Russland er i en svensk tingrett dømt til henholdvis livstid og ni år og ti måneders fengsel. Den eldste, Peyman Kia (42), ble arrestert i 2021 og skal ifølge dommen ha utnyttet ansettelsesforhold i svensk sikkerhetspoliti og den militære sikkerhetstjenesten til å kopiere rundt 90 dokumenter med innhold som kan skade Sveriges sikkerhet, og levert dem videre til russerne. Payam Kia (35) skal ha medvirket til overleveringen av rundt 60 dokumenter – hjemme hos ham fant politiet blant annet en falsk bilnøkkelbrikke som var utstyrt med skjult kamera og minnebrikke, skriver SVT. Spionasjen skjedde på organisert og systematisk vis, og motivasjonen for brødrene var å berike seg selv – det «finnes ingen formildende omstendigheter», skriver rettens formann.

YTRE HØYRE I VIKTIG KOMITE: I et nytt vitnesbyrd om hvor mektig den ytterliggående fløyen av Det republikanske partiet er blitt i kjølvannet av spillet om ordførervervet i