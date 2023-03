IS-siktede tilbake i Norge med barna

TO TERRORSIKTEDE KVINNER og deres tre barn kom hjem til Norge fra interneringsleiren Roj i Syria. De er pågrepet av PST og siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen ISIL, men har ikke erkjent straffskyld for innholdet i siktelsen. Barnevernet er involvert med hensyn til omsorgen for barna. «Begge kvinnene samarbeider godt med politiet. Det var viktig at det foregikk på en måte som er bra for barna, og det gjorde det», sier forsvarer Geir Lippestad. En tredje norsk kvinne takket nei til å bli med flyet. NRK/VG



OVERBEFOLKNING OG ELENDIGE boforhold er årsakene til at en brann i et migrantsenter i den meksikanske byen Ciudad Juárez mandag krevde 40 menneskeliv, hevder menneskerettighetsaktivister som lenge har forsøkt å slå alarm. Brannen ble ifølge Mexicos president Andrés Manuel López Obrador startet av migranter som satte fyr på madrasser i protest mot at de skulle deporteres. 28 er alvorlig skadet i brannen i tillegg til de omkomne. The Guardian/The New York Times



GJERNINGSPERSONEN bak skoleskytingen i Nashville har kjøpt sju skytevåpen, over disk og helt lovlig, de siste

