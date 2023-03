IS-kvinner kom til Norge i natt – varetektsfengsles i dag

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

FREMSTILLES I DAG: Dei to terrorsiktede kvinnene fra Bærum som i natt kom til Norge fra en flyktningleir i Syria vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag, bekrefter Geir Lippestad, advokat for ene av de to, overfor Aftenposten. De to søstrene kom sammen med sine til sammen tre barn fra interneringsleiren Roj, der de har bodd i flere år etter at IS kollapset. Begge reiste opprinnelig fra Bærum i 2013 og har vært gift med IS-krigere. Søstrene mener ikke de har straffskyld etter siktelsen og det er usikkert om de samtykker til fengsling. I behandlingen av saken til kvinnen som kom fra […]