Ber om gjenopptakelse for Philip Manshaus

BER OM GJENOPPTAKELSE: Phillip Manshaus’ forsvarer Unni Fries har bedt om gjenopptakelse av straffesaken mot den forvaringsdømte drapsmannen og ytre høyre-terroristen. Fries skriver ifølge NTB at Manshaus har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden januar, og at behandleren har konkludert med at han har en alvorlig psykoselidelse. En slik sykdom var ikke kjent da Manshaus i 2020 ble dømt til 21 års forvaring for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum året før, og forsvarer mener den skaper tvil om hvorvidt Manshaus var tilregnelig i gjerningsøyeblikkene.



FRIKJENNER VÅPEN, SKYLDER PÅ TRANSBEHANDLING: Transpersoner og aktivister som kjemper for deres rettigheter i USA frykter økte angrep fra transkritiske kulturkonservative etter skoleskytemassakren i Nashville i natt. Tre barn og tre voksne mistet livet etter å ha blitt truffet av kulene til den tungt bevæpnede gjerningspersonen, som