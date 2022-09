Inspektører har ankommet kjernekraftverk – trosser stor risiko

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

INSPISERER REAKTORER: Inspektørene fra Det internasjonale energibyrået er fremme ved kjernekraftverket i Zaporizjzja etter å ha blitt forsinket tidligere i dag på grunn av artilleribeskytning. Byråets generaldirektør Rafael Grossi, som personlig reiser sammen med dem, sier delegasjonen trosser en høy risiko fordi oppdraget er så viktig. Det har lenge vært frykt for at krigshandlinger rundt kraftverket kan utløse en strålingskatastrofe på linje med Tsjernobyl-ulykken. Anleggets operatør Energoatom meldte i dag at en av reaktorene måtte stenges ned av hensyn til sikkerheten, og at det var de russiske okkupantene som sto bak beskytningen. Det russiske forsvarsdepartementet melder på sin side at […]