«Humbug»: Verden reagerer på Putins planer om folkeavstemninger i Ukraina

REAKSJONENE ER KRAFTIGE på Russlands planer om å holde en form for folkeavstemning i okkuperte ukrainske regioner allerede til helga, for å legitimere en snarlig annektering og – kanskje – en formell krigserklæring, som igjen kan åpne for full krigsmobilisering og tvangsrekruttering av soldater.

Frankrikes president Emmanuel Macron beskrev de russiske forsøkene på å ta over nabolandet som en «tilbakekomst til imperialismens tid» da han hadde talerstolen i FNs generalforsamling i natt.

I dag er Joe Biden ventet å addressere folkeavstemningene samme sted, mens Volodomyr Zelenskyj avfeide dem i sin daglige tale igår kveld og sa de ikke kan stanse de ukrainske fremgangene på slagmarken.

Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier USA aldri vil akseptere resultatet av en «humbug-referendum». Vladimir Putins annonserte tv-tale om planene fant aldri sted i går kveld, uten at det er kommet noen offisiell forklaring på avlysningen.