Hun så FIFA-pampenes skitne spill om Qatar på nært hold: – De prøvde å true meg til taushet

FIFA-varsler Bonita Mersiades avslørte systematisk korrupsjon på innsiden av FIFA da hun deltok i Australias mislykkede VM-søknad for 2018 og 2022.

– Jeg tror det beste som skjedde i fotballen er at Russland og Qatar fikk VM. Før det var det ingen som brydde seg om hva som skjedde i FIFA. De lot bare alt skje, sier Mersiades i en videosamtale med Filter Nyheter fra Sydney.

– Beslutningen var så oppsiktsvekkende at alle skjønte at noe ikke stemte.

FIFAs «gullklubb»

Før den kontroversielle VM-avstemningen 2. desember 2010 så Bonita Mersiades hvordan VM-søkerne smisket, bestakk og inngikk strategiske allianser i forsøket på å vinne FIFA-pampenes stemmer.

Hun var midt i prosessen der politiske energi- og idrettssamarbeid mellom nasjoner ble etablert like i forkant av avstemningen, der fotballtoppene selv deltok i de strategiske forhandlingene.

– Fotballakademier var en av mekanismene de brukte for å sportsvaske, og potensielt for hvitvasking. Det samme gjaldt tv-rettigheter og utviklingsfond, forklarer Mersiades.

De 24 middelaldrende herrene i FIFAs «gullklubb» – Eksekutivkomiteen (ExCo) – satt på nøkkelen til enormt store geopolitiske interesser og investeringer i milliardklassen, i et system uten noen form for innsyn.

Penger som skulle gått til å utvikle fotballen, gikk med til festing, dyre champagner og privatfly.

– Trykket på noe som kunne skade dem

Å stå fram og fortelle om den systematiske korrupsjonen på innsiden av FIFA har utvilsomt kostet for Bonita Mersiades. Etterpå ble nettsiden hennes hacket, i en periode der både hun og familien merket at noen fulgte etter og holdt øye med dem. I tillegg har hun blitt truet med søksmål før hun utga boka Whatever it takes – the inside story of the FIFA way.

– Jeg vet at når de prøvde å stilne meg og true meg, så var det fordi jeg trykket på noe som kunne skade dem. Det betød at jeg hadde rett, sier Mersiades.

Fortsatt mener Mersiades lite har endret seg i det mannsdominerte FIFA-styret.

Ble behandlet som statsledere

Mersiades møte med ExCo-komiteen går tilbake til 2006, da hun ble spurt om å bli markedsansvarlig for Australias VM-søknad. Australia måtte sikre seg minst 13 stemmer for å vinne.

Myndighetene la inn store offentlige midler i forsøket. Totalt gikk rundt 50 millioner australske dollar (mer enn 300 millioner norske kroner) av skattebetalernes penger med til prosjektet.

Da FIFA-kongressen ble avholdt i Brisbane i 2008, ble ExCo-delegatene behandlet som VVIP-er – altså «veldig, veldig viktige personer».

FIFA-pampene fikk dermed «statsledestatus» da de var på besøk. Det innebar at de aldri måtte vente i kø eller på røde trafikklys. De fikk sitte på i limousiner og bo på de mest luksuriøse hotellene byen hadde å by på.

– Jeg vet ikke om det fortsatt er slik, men det er helt klart slik det var den gang. Sepp Blatter ble bokstavelig talt behandlet som om han var statsoverhode. Han forventet det, sier Bonita Mersiades til Filter Nyheter.

Tross innsatsen endte Australia opp med én ussel stemme for VM 2022.

Trodde ikke Blatter snakket sant

Tidligere FIFA-president Joseph «Sepp» Blatter (86) hevdet overfor Mersiades at støttestemmen kom fra ham.

Mersiades har møtt den sveitsiske FIFA-toppen flere ganger, også da hun var lagleder for Australias herrelandslag. Sist møtte hun ham på en restaurant i Zurich i 2017 for å intervjue ham til hennes egen bok.

På dette tidspunktet opplevde Mersiades at Blatter var veldig opptatt av å renvaske navnet sitt etter anklagene sveitsiske myndigheter etterforsket ham for.

Hun beskriver Blatter som en «sjarmerende» type som alltid kunne lage god stemning i ethvert rom han gikk inn i – så lenge det var snakk om fotball eller verdenspolitikk. Så fort temaet om forretningene bak fotballen ble tatt opp, trakk han seg tilbake:

– Da jeg møtte ham for fem år siden var hukommelsen hans veldig god. Men det var et par ting han ikke husket, og da hadde han alltid det samme ansiktsuttrykket. Han satte seg tilbake, så opp og sa «oi, nei det husker jeg ikke». Og jeg trodde ikke på at han ikke husket, han ville bare ikke at noen skulle vite det, sier hun.

– Villig til å spille på laveste nivå

Mersiades påpeker at noe av utfordringen med FIFA er at de skal samarbeide med 211 nasjoner, der alle landene har sprikende standarder knyttet til åpenhet om økonomi.

Hun mener Blatters største feil som president, og før dette generalsekretær, var at han valgte å legge seg på nivå med de dårligste i klassen.

– Han prøvde ikke å finne en måte som ville gitt en høyere standard, men var heller villig til å spille på laveste nivå. Slik fikk kulturen utvikle seg, mener FIFA-varsleren.

Blatter har ved en rekke anledninger nektet for å ha latt korrupsjonen blomstre på hans vakt. «FIFA er ikke korrupt, men det finnes korrupte individer i FIFA», har han uttalt gjentatte ganger.

Blatter og Platini frikjent

I sommer ble Blatter og hans makker, den franske fotballstjerna og senere FIFA-toppen Michel Platini, frikjent av en sveitsisk domstol.

De to var tiltalt i forbindelse med en mistenkelig pengeoverføring på to millioner sveitserfranc (18,5 millioner norske kroner), fra Blatter til Platini i 2011.

Påtalemyndigheten mente det kunne være en bestikkelse, siden Blatter stilte til gjenvalg som FIFA-president dette året. Deres egen versjon er at millionene var en etterbetaling for Platinis konsulentarbeid fra arbeid han gjorde ti år tidligere.

– Hvis anklagen er sann, er det en indikasjon på at de mistet synet på hva som er rett og galt. Og det er tydelig med Blatter at han har mistet dømmekraften på dette feltet, sier Mersiades.

– Men i FIFA-sammenheng er dette en relativt liten sak mellom to enkeltpersoner. Det er ikke dette som er den systematiske korrupsjonen alle bekymrer seg for.

Perler og lommebøker av kenguruskinn

Helt fra starten av arbeidet med Australias VM-søknad var det mye som skurret, og Mersiades var skeptisk til å skulle samarbeide med FIFA.

For første gang skulle to mesterskap stemmes over på én og samme kveld – VM 2018 og 2022. Offisielt var begrunnelsen at det skulle bli mer attraktivt for sponsorene, men det åpnet også opp for strategiske byttehandler.

Australias innleide og svært overprisede konsulenter var tydelige på at bestikkelser var uunngåelig. Selv om FIFAs interne retningslinjer understreker at det ikke var lov til å «forsøke å påvirke» styremedlemmene, var det svært få, om noen, som fulgte disse føringene.

Bonita Mersiades endte selv opp med å kjøpe inn et perlesmykke til Jack Warners kone, Maureen Warner, på ordre fra konsulentene.

Jack Warner (79) var på dette tidspunktet president for CONCACAF, det karibiske og nord-amerikanske fotballforbundet, samt Trinidad og Tobagos representant i Eksekutivkomiteen.

Mersiades kjøpte også inn 24 lommebøker av kenguruskinn til resten av FIFA-pampenes ektefeller. Hun har tidligere fortalt at den innleide, tyske konsulenten Andreas Abold ba henne om å putte en gullmynt i hver lommebok, noe hun nektet. Ifølge Mersiades foreslo Abold også at hun skulle kjøpe inn 24 RM Williams-støvler til hver av de 24 delegatene.

Filter Nyheter har spurt Abold om hans versjon av denne hendelsen, men har ikke fått svar.

Til slutt fikk Bonita Mersiades sparken fra Australias søknadskomité. Ifølge henne var begrunnelsen fra sjefen hennes Ben Buckley at de innleide konsulentene ikke likte henne fordi hun var for kritisk.

Ba om penger til fotballakademi

Australias ene sikre stemme til VM skulle være fra Reynald Temarii (55) fra Tahiti, daværende president Oseanias fotballforbund (OFC). Ifølge Mersiades lovet Temarii bort stemmen sin, mot at de hjalp med finansieringen til et fotballakademi for barn og ungdom på New Zealand.

Da to Sunday Times-journalister gikk undercover og latet som de var konsulenter som jobbet for USAs VM-søknad, en drøy måned før VM-avstemningen, ba Temarii dem om å gi ham 3 millioner newzealanske dollar (18 millioner norske kroner) for å bygge det samme «etterlengtede» fotballakademiet.

Avsløringen, som ble filmet med skjult kamera, førte til at Temarii ble utestengt fra FIFA i ett år. Han fikk ikke lov å stemme for VM 2018 og 2022. Samme skjebne led Nigerias representant Amos Adamu (69).

Adamu ba de falske konsulentene om 800 000 amerikanske dollar (7,9 millioner norske kroner) til kunstgressbaner i Nigeria. Men han ønsket pengene direkte til egen konto, ikke til forbundets.

Goodiebag og kenguruer

Etter utestengelsen kom Temarii tilbake til FIFA, og han ble senere president for Tahiti FA.

Men i 2015 ble han utestengt på ny, denne gangen i hele åtte år. Dette etter en anklage om at han hadde tatt imot rundt 3 millioner norske kroner fra Qatars ExCo-representant Mohammed Bin Hammam før avstemningen i 2010.

– Det viser vel at bestikkelsene ikke er noen garanti for at man for at man faktisk får delegatenes stemme?

– Nei, det er det som er så latterlig. Et fantastisk fotografi fra 2010 viser hvordan søkerne står i kø med hver sin «goodiebag». Australia reklamerte med «Come Play» og kenguruene. Ved siden av sto Qatar og USA med sitt. Det er bare dumt å tenke at dette skulle ha kunnet overtale noen av dem til å gi sin stemme, sier Mersiades.

Australias søknadskomité ga også penger til et fotballanlegg Jack Warner skulle bygge i Trinidad og Tobago.

Senere har det amerikanske justisdepartementet tiltalt Warner, også kjent som «One-Dollar-Jack», for å ha puttet pengene i egen lomme.

Leste ikke søknadene

Bonita Mersiades poengterer at dersom VM-søknaden heller hadde vært basert på konkrete og objektive kriterier, ville man unngått mye av det uredelige spillet. Under arbeidet med VM-søknaden bidro hun til å lage en tjukk og gjennomarbeidet rapport, innbundet, som inneholdt hvilke krav Australia oppfylte.

Dette til tross for at hun var kjent med at FIFA-toppene ikke pleide å lese søknadsrapportene.

Så man utelukkende på hvilke kriterier de ulike søkerne for VM 2022 faktisk innfridde, ville aldri Qatar ha vunnet. Ørkenlandet hadde ingen godkjente fotballstadioner, ingen metro og en alt for liten flyplass. Alt måtte bygges opp fra bunnen av.

«Kjapp og imponerende lobbyvirksomhet»

Da Mersiades deltok på en workshop i Zurich i juli 2009 med de andre søkerlandene, fikk de klare føringer for hva som var forventet av dem.

Ett av kravene var at det skulle være maksimalt to stadioner per by, noe Mersiades umiddelbart forsto ville være vanskelig for Australia å innfri – men helt umulig for Qatar. Like etter ble dette endret fra å være et krav til en anbefaling, begrunnet med at det ikke skulle diskvalifisere søkere som Qatar. «Kjapp og imponerende lobbyvirksomhet», tenkte Mersiades da.

Hun husker at Hassan Al-Thawadi og Nasser Al-Khelaifi fra Qatars søknadskomité presenterte et imponerende bilde over hvor Qatar skulle være 12 år fram i tid:

– Qatar så på dette som en del av deres strategiske plan for nasjonen, forklarer hun.

– De skulle få internasjonal anerkjennelse og anses som moderne. Ikke mange land gjør dette på denne måten. Men Qatar var små nok, smidige nok og ikke minst hadde de nok ressurser.

Lukrative samarbeidsavtaler

I boka Whatever it takes avdekket Mersiades at Qatar-mediet Al Jazeera tilbød FIFA 100 millioner amerikanske dollar (977 millioner norske kroner) – dersom Qatar fikk lov til å arrangere VM.

«Produksjonsbidraget», som Qatar kaller det, skal ha blitt tilbudt noen uker før VM-avstemningen. Den enorme summen sikret at Qatar-VM uansett kom til å bli en finansiell suksess for FIFA.

– Nå har dette blitt standard praksis, sier Bonita Mersiades.

Hun påpeker at flere medier i USA, Mexico og Canada, deriblant FOX Sports og NBC, tilbød FIFA en tilsvarende lukrativ pengesum dersom VM 2026 gikk til deres fellessøknad – noe de fikk.

Mersiades mener Qatar var smarte ved å inngå flere sponsoravtaler som ville gagne FIFA. Blant annet tok Qatar Airways over en sponsoravtale da flyselskapet Emirates trakk seg ut, samtidig som de økte totalsummen.

– Slike avtaler er veldig overbevisende for FIFAs del. Og det kunne vært helt greit, hadde det bare vært helt åpent på forhånd. Hvis FIFA hadde sagt at de trenger å tjene så mye penger de kan. De kunne sagt at hvis bedrifter og kringkastere er villige til å øke summen de er villige til å sponse for, så vil FIFA se på det som fordelaktig.

– Vi trenger ikke å like det, eller være enige i det, men i det minste ville folk vite og forstå grunnlaget for beslutningene som blir tatt, mener varsleren.

Gassavtaler med Russland, Kypros og Thailand

Men også en rekke geopolitiske faktorer kan ha spilt inn i forkant av VM-avstemningen.

Qatar er beskyldt for å ha inngått en gassavtale med det kypriotiske gass-selskapet Petrolina Holdings, eid av Kypros’ ExCo-delegat Marios Leftakaris. Ørkenstaten inngikk også en gassavtale med Thai FA, der Thailands fotballpresident Worawi Makudi var involvert.

Like før avstemningen lagde også Russland og Qatar bilaterale samarbeidsavtaler om gass og sport. I den anledning møtte Mohammed Bin Hammam og Qatars emir både Vladimir Putin og sportsminister Vitalij Mutko i Moskva. Også Mutko satt i FIFAs Eksekutivkomite på dette tidspunktet.

En lukrativ lunsj

I sommer avslørte den danske avisen Ekstra Bladet en epost-utveksling mellom Bin Hammam og FIFA-toppen Michel Platini. Mailene ble sendt mellom september og oktober 2010, da Platini var både UEFA-president og nestleder i FIFA.

I brevet ba Bin Hammam den franske eks-fotballstjerna om å invitere Qatars emir på en eksklusiv lunsj i Geneve. Til lunsjen dukket også Frankrikes daværende statsminister, Nicolas Sarkozy, opp.

Selv om Platini opprinnelig hadde lovet USA sin stemme, endte han opp med å gi den til Qatar.

Lista over diplomatiske og sportslige samarbeidsavtaler mellom Qatar og Frankrike har i ettertid vært lang: Oppkjøp av PSG, medierettigheter og militærfly. I tillegg fikk franske selskaper lukrative byggeavtaler for å bygge nødvendig infrastruktur i Qatar.

Også Platinis sønn fikk lederjobb i et datterselskap av Qatars sportsinvesteringsfond (QSI).

Platini nekter for påstander om at han følte seg presset av den franske presidenten i Qatar, og har forsvart seg med at han mente Qatar-VM var til det beste for fotballen og at det ga dem «muligheter». Han nekter også for at avtalen gagnet sønnen.

Mener Platini burde gjort som Klaveness

Bonita Mersiades forteller at hun er svært skuffet over Platini. Hun mener at i hans posisjon, som en av tidenes aller største fotballspillere og trippel VM-helt, kunne han ha bidratt til å forandre mye av det som var galt på innsiden i FIFA.

– Han visste om alt som skjedde, men mislyktes i å si noe om det. Det er fint at noen som Lise Klaveness gjør noe med det, sier hun og viser til Klaveness krasse tale på FIFA-kongressen.

– Vi trenger flere folk som er villige til å ta til motmæle. Folk som er i en posisjon der de ikke kan bli sagt opp, sier Mersiades.

Sundays Times’ avsløringer av Bin Hammam

Mersiades har tidligere skrevet om at Qatars ExCo-representant Bin Hammam var sent ute med å vise sin fulle støtte til Qatars VM-søknad – først rundt oktober 2009.

I utgangspunktet skal han ha vært i tvil om det i det hele tatt ville vært mulig å arrangere VM i hjemlandet. Bin Hammam var ikke selv en del av Qatars søknadskomité.

Derfor har Mersiades ved flere anledninger vært noe kritisk til måten avisa Sunday Times framstilte Bin Hammam rolle i Qatars VM-søknad. Både i The FIFA Files-avsløringene og den påfølgende boka The Ugly Game. Innledningsvis i boka beskriver forfatterne det som at «den skjulte hånda» til Bin Hammam var en «nøye bevoktet hemmelighet». Og at han «jobbet i skjul» for å skaffe Qatar VM «mot alle odds».

Journalistene la fram en lekkasje av e-poster og pengeoverføringer fra en hemmelig kilde, som viste at Bin Hammam hadde bestukket en rekke fotballfunksjonærer i FIFA.

Konkret ble Bin Hammam anklaget for å bestikke to av dem som satt i Eksekutivkomiteen: Jack Warner og Reynald Temarii. Sistnevnte ble altså utestengt før avstemningen.

Problemet, som Mersiades påpeker, er at flertallet av dem ikke satt i Eksekutivkomiteen som kunne stemme over VM i 2018 og 2022. De hadde derimot stemmerett ved FIFA-presidentvalget året etter, der Bin Hammam allerede i 2008 hadde varslet at han ville stille.

En kongelig ordre

Den nå 73 år gamle selvskapte milliardæren Bin Hammam tjente seg rik som gründer av byggefirmaet Kemco. Selskapet var helt sentrale i skyskraperbyggingen i Doha.

Men det er sagt at bygge-magnaten hadde en genuin interesse for fotballen, noe som var sjeldent i Qatar. Han fikk en kometkarriere fra å styre fotballen på lokalt, til nasjonalt og senere internasjonalt nivå.

I 1998 sponset han Sepp Blatters FIFA-presidentkampanje.

Før det ble klart at Qatar ønsket å arrangere VM, støttet Bin Hammam fullt opp om den Australske søknaden, ifølge et brev publisert i Nettavisen. Ifølge Mersiades’ kilder endret holdningen hans seg merkbart da han ble innkalt til et møte med emiren.

– Han ble rett og slett fortalt av emiren at han ikke gjorde nok for å støtte dem. Det var da han snudde, hevder Mersiades overfor Filter Nyheter.

– Kunne enkelt ta med en blokk på fem andre

12 måneder etter var Qatar i en langt bedre posisjon for å få VM.

Mersiades forklarer at Bin Hammam var svært innflytelsesrik i FIFA.

– Blant de 24 personene med stemmerett, kunne han enkelt ta med seg en blokk på fem andre stemmegivere, minst, og potensielt helt opp til åtte.

– Alt han trengte å gjøre var å fortelle hans «blokk» at nå skal vi ikke lenger stemme på Australia eller USA, vi skal stemme på Qatar. Flere av dem ville gått med på det.

Fikk meg seg Egypt og Thailand

Et eksempel på dette, forklarer Mersiades, var da hun reiste til Kairo i Egypt for å besøke Eksekutivkomité-medlemmet Hany Abo Rida i 2009, før hun fikk sparken. Abo Rida forklarte henne først hvilke kommersielle utfordringer Australia slet med i deres VM-søknad.

Men etterpå sa Abo Rida rett ut at han ville følge «broren» sin – Mohammed Bin Hammam – uansett.

– Det var et tegn på denne «stemmeblokken». Bin Hammam hadde også Makudi fra Thailand og potensielt de andre asiatiske stemmene, i tillegg til de afrikanske, sier Mersiades. Hun tar en liten pause, før hun fortsetter:

– Hvem vet om han ga løfter eller insentiver til individuelle personer. Det er sannsynligvis slik han har gjort ting før.

Utfordret Blatter som FIFA-president

Fire måneder etter VM-avstemningen meldte Bin Hammam seg formelt opp i kampen om å bli neste FIFA-president. Men på dette tidspunktet hadde Blatter ingen planer om å gi fra seg makta.

– Han ble ansett som en som en reell rival mot Blatter. Blatter ville få ham ut av presidentkampen, sier Mersiades.

Og i mai 2011 fikk Blatter sin gylne mulighet: Da ble det kjent at Bin Hammam hadde samarbeidet med den tidligere nevnte FIFA-toppen Jack Warner fra Trinidad og Tobago.

Bin Hammam og Warner hadde invitert de 25 karibiske fotballfunksjonærene til Port of Spain i Trinidad og Tobago.

Angivelig fikk alle de karibiske delegatene en konvolutt med 40 000 dollar hver (nærmere 400 000 norske kroner). Et videoopptak med skurrete lyd avslørte kort tid etter at Warner forklarte dem at denne «gaven» fra Bin Hammam ikke nødvendigvis betød at de måtte stemme på ham som FIFA-president.

«Jeg vil ikke at det skal virke som om han kjøper stemmer. Og hvis det er noen her som ikke har samvittighet og ønsker å sende pengene tilbake, gir jeg dem gjerne tilbake til ham når som helst», sier Warner i den lekkede videoen fra 11. mai 2011. Samtidig kommenterte han at de som ikke vil ta i mot, heller kunne gå i kirken.

Trakk seg fra valget

En av delegatene ringte rett inn til Charles «Chuck» Blazer, daværende generalsekretær i CONCACAF – det nord- og mellomamerikanske fotballforbundet. Blazer meldte anklagen videre, og skandalen skapte overskrifter verden over.

Angivelig skal daværende FIFA-president Sepp Blatter på samme tid ha inngått en avtale med sjeik Jassim i Qatar, sønnen til den daværende emiren. På et møte på FIFAs hovedkvarter i Zurich skal de ha avtalt at Bin Hammam måtte trekke seg fra presidentvalget, mot at FIFA lovet at Qatar ikke skulle fratas VM. (Blatter har overfor Mersiades bekreftet at et slikt møte fant sted, men har senere nektet for at han ville inngått en slik avtale).

Mot slutten av mai, bare en uke før FIFA-presidentkampen, bestemte Blatter at det skulle opprettes en korrupsjonsgranskning mot hans eneste reelle motkandidat.

Ikke lenge etter trakk Bin Hammam sitt kandidatur, sent på kvelden den 28. mai. «Jeg kan ikke godta at spillet jeg elsker blir dratt mer og mer ned i søla på grunn av en maktkamp mellom to individer», uttalte han. Allerede dagen etter bestemte FIFA at han uansett var suspendert.

Dermed sto Sepp Blatter igjen uten andre motkandidater.

– Skulle sikre dem VM

Under Mersiades’ møte med Blatter i 2017, hevdet den utestengte eks-FIFA-presidenten at Bin Hammam hadde et større ønske om å bli FIFA-president, enn om at Qatar skulle vinne VM.

– Tror du også dette?

– Ja, absolutt. Denne avtalen gikk ut på at Blatter skulle sikre dem VM, noe som var mye, mye viktigere for Qatar enn at Bin Hammam skulle bli president for FIFA.

Myndighetene i Qatar og Qatars VM-komite har tatt sterk avstand fra Bin Hammam etter korrupsjonsankalgene. De hevder han ikke hadde noen «offisiell rolle» i VM-kampanjen.

Bin Hammam har tidligere avvist både bestikkelser i forbindelse med Blatters presidentkampanje, sin egen presidentkampanje og før VM-avstemningen.

Skal ha lovet at korrupsjonsanklagene forsvant

Ifølge en kilde av Bonita Mersiades skal Bin Hammam senere ha fortalt en nær venn i Zurich at Blatter lovet ham at alle anklagene fra Karibia-turen ville forsvinne, så lenge han trakk seg som presidentkandidat.

Bin Hammam anket og ble frikjent av Idrettens voldgiftsrett (CAS) basert på manglende beviser. CAS understreket likevel at dette ikke var noen frikjennelse, og at det trolig var mer sannsynlig av Bin Hammam var skyldig enn uskyldig.

Senere kom det fram nye opplysninger om at Bin Hammam hadde brutt reglene om habilitet ved rolleblandinger som president i AFC og FIFAs Eksekutivkomite. Da trakk han seg fra FIFA, før han kort tid etter ble utestengt på livstid enda en gang.

– Det hadde vært interessant å vite hva han tenker om Qatar 2022. Han betalte en enorm personlig pris for noe han kanskje egentlig ikke engang ønsket, sier Mersiades.

Også Jack Warner trakk seg fra all internasjonal fotball etter den påståtte bestikkelsen av de karibiske delegatene. Dagen etter kunngjorde Warner at han «heller ville dø» enn å la seg intervjue av FIFAs interne granskere.

Nektet å offentliggjøre granskningsrapport

Etter VM-avstemningen i 2010 har flere ExCo-medlemmer blitt anklaget for å ta imot bestikkelser fra Qatar og Russland, noe som har blitt etterforsket i både USA, England, Frankrike og Sveits.

I lys av dette hyret FIFA inn etterforskeren Michael J. Garcia for å granske hva som hadde skjedd.

Angivelig gikk Garcia lenger i granskningen enn hva FIFA ønsket, og de sa først at rapporten ikke skulle ut i offentligheten «av respekt» for dem som ble nevnt i rapporten.

Etter stor motstand utga Hans-Joachim Eckert fra FIFAs etiske komite et 42 siders langt sammendrag av rapporten på over 400 sider.

Eckert-sammendraget frikjente i stor grad Russland og Qatar. Australia og England derimot, ble anklaget for en uredelig søknadsprosess. Garcia selv fordømte kortversjonen offentlig, fordi han mente den var ufullstendig og inneholdt faktafeil. Etterforskeren forsøkte å beslutningen om ikke å publisere hele, før han sa opp i protest.

Til slutt publiserte FIFA rapporten i sin helhet, etter at en tysk avis truet med å publisere den.

Ble utgitt som varsler

I den omstridte kortversjonen ble Mersiades, som vitnet under forutsetning av konfidensialitet, lite diskré omtalt som «Australias varsler» allerede i en mellomtittel. Det samme skjedde med en annen varsler som satt i Qatars VM-søknadskomité.

– En del av meg ville bare krølle meg sammen og dø, mens en annen side kom ut og ville kjempe videre, forteller Mersiades nå.

Selv om Mersiades snakket tydelig ut om FIFA før dette, der hun brukte Australia som et eksempel på hva som gikk galt, ble offentliggjøringen en faktor som fikk henne til å gå enda hardere ut.

Fra 2014 til 2017 var hun talsperson i kampanjen #newFIFAnow.

– Jeg tror vi må lære oss å skille fotballen fra politikken. Jeg ser på dem som styrer FIFA eller FA-foreningene i hvert sitt hjemland som fotballpolitikere. Hvis du ser på det på den måten forklarer det mye. Men fotballen tilhører ikke dem, den tilhører oss, sier Mersiades, som alltid har vært en ihuga fotballtilhenger.

Mersiades sier hun kjenner flere personer i FIFAs administrasjon som har bidratt med informasjon til både USA og Sveits sine etterforskninger, men at de ikke ønsker å gå ut i offentligheten.

– De ser jo hva som skjer med meg med tanke på karrieren. De har familier og ønsker ikke å miste jobben, sier Mersiades.

Siktet eller utestengt

Etter VM-avstemningen 2010 er et flertall av FIFA-toppene enten utestengt fra FIFA eller siktet for økonomisk mislighold. Noen har vært fengslet.

Av de 24 personene som skulle stemme over VM i 2018 og 2022 er kun én person fortsatt med i FIFAs råd; tidligere nevnte Hany Abo Rida fra Egypt.

Blatter har senere tatt til orde for at dersom USA ikke hadde tapt og blitt ydmyket da de ikke fikk VM 2022, så ville ikke «noe av dette ha skjedd». Den teorien avviser Mersiades blankt:

– FBI etterforsket i minst 18 måneder før den beslutningen, sier hun.

Brukte Blazer som muldvarp

Mersiades påpeker at da etterforskningen først startet, første «det ene til det andre» da FBI pågrep FIFA-toppen Chuck Blazer.

Milliardæren Blazer eide to leiligheter i Trump Tower; en til seg selv og en dedikert til to katter. Nå er han kjent som «Mr. 10 %», fordi selskapet hans skulle tjene denne prosentandelen på alle tv- og sponsoravtaler de signerte.

FBI brukte FIFA-toppen som muldvarp med skjult mikrofon, som del av en avtale om redusert straff for massiv skatteunndragelse.

I flere år gikk Blazer med en skjult mikrofon på nøkkelringen på alle samtaler han hadde med folk i FIFA.

– Han ble ikke tatt for å være en stor kjeltring, men for ikke å betale skatt. Dette var det som ledet til arrestasjonene i mai 2015, forklarer Mersiades.

I 2017 døde Chuck Blazer av kreft mens han ventet på dommen.

Trakk seg etter sponsor-kritikk

Bare noen få dager før FBI aksjonerte og pågrep seks FIFA-funksjonærer på luksushotellet Baur Al Lago i Sveits i mai 2015, vant Sepp Blatter gjenvalget som FIFA-president for femte gang.

Blatter var ikke blant de pågrepne, men trakk seg kort tid etter da sponsorene begynte å trekke seg vekk fra FIFA.

Da sveitsiske Gianni Infantino tok over som FIFA-president, ble Blatter utestengt av FIFAs egne etiske komite.

– Sofistikerte når det gjelder PR

Etter VM-avstemningen i 2010 har FIFA endret spillereglene for hvordan VM tildeles.

Nå stemmer alle de 211 medlemsnasjonene i FIFA, og det stilles krav til menneskerettigheter i søknaden. Eksekutivkomiteen er avskaffet og byttet ut med FIFAs råd på 37 personer. Her skal det være minst én kvinner per føderasjon.

Mersiades ser imidlertid utelukkende på de nye kravene som et tegn på at FIFA har blitt mer kløktige og sofistikerte når det gjelder PR.

– Infantino sier ikke et ord om at vår neste VM-vert støtter det [russiske] regimet. Det er et virkelig godt eksempel på at de har fått mye god PR for disse flotte dokumentene og fokus på menneskerettigheter. Men det betyr lite hvis de ikke gjør noe med det i praksis.

Kvinnekravet ser Mersiades heller på som noe symbolsk, da hun tror de eneste som kommer gjennom det såkalte «glasstaket» er dem som ikke utfordrer status quo.

– Min erfaring er at kvinnene som jobber innenfor fotball-systemet, og spesielt i FIFA-rådet, er at de kom dit fordi de fikk støtte fra menn, sier Mersiades, og understreker at hun ikke kommenterer på noen av kvinnene individuelt.

Mersiades tror likevel det nye systemet har potensiale til å gjøre prosessen noe mer rettferdig:

– Det er jo vanskeligere å skulle samarbeide med 107 korrupte mennesker, enn med 13.

