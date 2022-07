Høyesterett i USA fjerner viktig klimaregulering  

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

I EN NY, HISTORISK avgjørelse har Høyesterett i USA slått ned på en av den føderale statens viktigste verktøy for klimakutt, miljøetatens rett til å legge begrensninger på industriens utslipp. Joe Biden har andre tiltak han kan iverksette for et mer klimavennlig USA, men avgjørelsen kan få ringvirkninger også for andre typer reguleringer. CNN/New York Times/Politico HONG KONGS NYE LEDER er tatt i ed av Xi Jinping, 25 år etter at kolonien ble tilbakeført til Kina. Det skjer gjennom et velregissert show i et nedstengt bysentrum, der Jinping skrøt av den såkalte «ett land, to systemer»-ordningen og mente den burde anses for permanent innført. […]