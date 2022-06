Slik har Marine Le Pen kultivert tette bånd til Kreml i over ti år

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

19. juni gjorde det høyrepopulistiske partiet Rassemblement National (Nasjonal Samling) et brakvalg i Frankrike. Selv om partiet har fordømt den russiske invasjonen i Ukraina, har Marine Le Pen og Rassemblement National kultivert tette bånd til Kreml i over ti år.Nasjonal Samling har gått fra åtte til 89 seter, og med det blitt det tredje største partiet i den franske nasjonalforsamlingen. Det høyrepopulistiske partiet som tidligere kalte seg Nasjonal Front har en lang historie med kontakt med Vladimir Putins Russland, som inkluderer møter, støtte til okkupasjonen av Krymhalvøya og reiser til russiskokkuperte deler av Ukraina.Flere advarer derfor mot at et styrket […]