Georgia trekker russisk-inspirert lovforslag om «utenlandske agenter»

GEORGIA TREKKER KONTROVERSIELT LOVFORSLAG: Etter to dager med omfattende og voldelige demonstrasjoner, velger georgiske myndigheter nå å trekke lovforslaget om «utenlandske agenter», skriver Financial Times. Lovforslaget så ut til å være inspirert av Russlands lov med lignende navn, en lov russiske myndigheter har brukt for å kontrollere og ødelegge for uavhengige mediexr og menneskerettsorganisasjoner. Det georgiske lovforslaget innebar at alle organisasjoner ville fått stempelet «utenlandsk agent» dersom de fikk mer enn 20 prosent av inntektene deres fra utlandet. USA og Brussel advarte georgiske myndigheter om at loven ville vært uforenlig med medlemskap i Nato og EU. Politiet har de siste to dagene benyttet seg av vannkanoner, tåregass og sjokkgranater for å få kontroll på demonstrasjonene i hovedstaden Tbilisi. 133 personer er pågrepet og én politibil ble vendt overende. I fjor skrev Filter Nyheter om hvordan flere i Georgia frykter russisk invasjon.

