– Redselen for hvilken som helst form for russisk aggresjon er enorm i Georgia. Krigen i 2008 tok aldri slutt. Folk var urolige også før den nye krigen i Ukraina. Men etter 24. februar økte frykten kolossalt.

Det forteller russiske Egor Kuroptev, leder av Free Russia Foundation ved stiftelsens avdeling i Sør-Kaukasus. Han er også ekspert på regionen for Deutsche Welle (DW). Filter Nyheter møter ham i Free Russia-lokalene i Georgias hovedstad.

Selv om støtten til krigsherjede Ukraina er synlig overalt i Tbilisis gater, også med ukrainske flagg på statlige bygninger, er støtten mindre tydelig fra den sittende regjeringen i landet.

Den georgiske regjeringen har blitt kritisert for å være prorussiske, blant annet fordi de ikke føyet seg til EUs økonomiske sanksjoner mot Russland. Kuroptev forteller at styringspartiet Georgisk drøm forsøker en balansegang der de kan bevare et godt forhold til både Vesten og Russland – i frykt for igjen å bli offer for russisk aggresjon.

– De er en eks-sovjet-stat som forsøker å sitte stille i båten. Parallelt snakker de negativt om Ukraina og gjør litt for å hjelpe Russland, slik at ikke Putin skal bli sint, sier Kuroptev.

Egor Kuroptev, leder av Free Russia Foundations avdeling i Sør-Kaukasus. (Foto: Marie Lytomt Norum)

Forholdet mellom Georgia og Russland er likevel lunkent. For tiden går det ingen direkteflyvninger mellom de to landene.

– Myndighetene tar noen skritt for å gjøre Kreml fornøyd, og noen skritt for å gjøre Vesten fornøyd. Men de gjør ingenting for befolkningen i Georgia, mener Kuroptev.

En femtedel av landet okkupert

Hele Georgias nordlige grense er til Russland, og de to landene deler en lang og brokete fortid. Georgia ble formelt etablert i kjølvannet av den russiske revolusjon, 26. mai 1918. Men knappe tre år etter ble landet okkupert av Den røde armé. Deretter var befolkningen under sovjetisk okkupasjon i 70 år, før de fikk uavhengigheten tilbake i 1991.

Like etter Sovjetunionens oppløsning brøt det ut to kriger på georgisk territorium: Én i den nordlige regionen Abkhasia, som har en strategisk plassering inntil Svartehavet, og én i Sør-Ossetia.

Etter krigene tok abkhasiske og sør-ossetiske minoritets-separatister kontroll over de to regionene.

Da Georgia forsøkte å ta tilbake Sør-Ossetia i august 2008 ved å angripe separatiststyrkene, svarte russerne med å invadere Georgia. Dette førte til en kortvarig krig på fem dager, der det russiske militæret gikk seirende ut. Russland har siden beholdt militærbaser i begge regionene. I slutten av august dette året anerkjente Russland de to omstridte, selverklærte republikkene som uavhengige. Flere forventet at Russland kom til å annektere dem, noe som foreløpig ikke har skjedd.

Men i dag er dermed tjue prosent av georgisk territorium okkupert av russerne, ifølge georgiske myndigheter.

Kart over Georgia. Abkhasia er det røde området øverst til venstre, mens Sør-Ossetia er det skraverte området midt i landet. (Foto: Wikimedia CC 3.0)

– Politisk selvmord

Georgia anser den russiske okkupasjonen som ulovlig og krever at den må ta slutt. FNs sikkerhetsråd og vestlige nasjoner støtter dem og anerkjenner Georgias territorielle integritet.

Innenriks i Georgia har det ikke vært et eneste politisk parti, verken i eller utenfor regjering, som ikke har hatt som strategisk målsetning å ta tilbake kontrollen over disse områdene.

– Det ville ha vært et politisk selvmord, fastslår politisk analytiker Levan Kakhishvili ved The Georgian Institute of Politics, i en videosamtale med Filter Nyheter.

Georgieren skriver for tiden en doktorgrad i Tyskland, og har tidligere erfaring fra forskningsprosjekter med blant annet Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– De drepte vennene våre

Giorgi Gigashvili fra Tbilisi var soldat i den georgiske hæren under krigen i 2008. Den kristne 33-åringen, kjent i hjemlandet som skuespiller og artist, forteller at de fem dagene var traumatiske. 850 personer ble drept mens 35 000 innbyggere endte opp hjemløse.

– Takk Gud for at jeg ikke drepte noen, men jeg bar våpen. Russerne bombet oss, mens «brødrene» mine sto der som helter. De drepte vennene våre. Det er bare hva det er, forteller georgieren stille.

– Fortiden har lært oss at vi må elske fiendene våre, sier georgiske Giorgi Gigashvili. (Foto: Marie Lytomt Norum)

I ettertid, forklarer Gigashvili, har han måttet gå inn i seg selv. Krigen var spesielt hard å takle fordi han ser på alle russere, ukrainere og georgiere som et folk.

– Jeg har mange russiske venner. Men det har vært vanskelig for meg at de drepte vennene mine.

En uavhengig analyse på oppdrag fra EU har senere konkludert med at selv om Georgia startet krigen i 2008, var den provosert fram av russerne. Ifølge rapporten gikk de russiske styrkene langt forbi rimelige grenser for hva som kan kalles forsvar og brøt med internasjonal lov.

Store demonstrasjoner i Georgia

Krigen i Georgia i 2008 ikke var i nærheten av dimensjonene på invasjonen av Ukraina, men den vekker likevel pågående krigen vonde minner for georgierne, forklarer Kakhishvili.

– Det som nå skjer i Ukraina er veldig nært. De kjenner seg sterkt igjen, emosjonelt sett.

Likevel har myndighetenes standpunkt overfor Ukraina vært ambivalente og inkonsekvente, ifølge den georgiske statsviteren:

Irakli Gharibashvili, statsminister i Georgia. (Foto: Giorgi Kakulia/.Wikimedia CC 3.0)

– Noen ganger virket de veldig anti-ukrainske, andre ganger veldig pro-ukrainske. Men det har dessverre ikke vært et konsekvent narrativ fra myndighetene.

Georgias statsminister Irakli Gharibashvili tok tidlig til orde for at de ikke støtter sanksjonene mot Russland. Gharibashvili begrunnet dette med at det ville gå på bekostning av «nasjonale interesser» og at det kan skade georgiske produsenter.

– Statsministeren sa at sanksjonene ikke fungerte, at de ikke gir noen mening og at ingen i verden kan stoppe Russland, utdyper Kakhishvili.

Uttalelsene utløste en stor demonstrasjon den 1. mars, der georgiere krevde statsministerens avgang. Samtidig ba de om at Georgia må ta aktive grep for å støtte Ukraina og sende inn en offisiell EU-søknad.

– Folk tenkte at de måtte vise at det georgiske samfunnet faktisk støtter Ukraina.

350 000 interne flyktninger

Krigene i Georgia har til sammen medført at mer enn 350 000 mennesker har blitt flyktninger i sitt eget hjemland. Dette i et land med bare 3,7 millioner innbyggere.

– Dette er de etniske georgiere som bodde i disse to regionene. Men de måtte flykte på grunn av krigen. De måtte forlate egne hus og flytte til det Tbilisi-administrerte territoriet i Georgia, sier Levan Kakhishvili.

Forskeren forklarer at det har vært utfordrende for georgiske myndigheter å bosette så mange mennesker på nye steder.

– Disse 350 000 mennesker er nå spredt rundt i hele Georgia. De har spesifikke behov, fordi de måtte forlate husene og deretter integrere seg i et nytt samfunn. Noen av dem trenger fortsatt støtte fra myndighetene. De aller fleste regner jeg med, sier Georgia-eksperten.

Arrestasjoner av georgiere ved grensa

Flyktningene er heller ikke det eneste problemet okkupasjonen skaper for georgierne:

– Regjeringen ønsker å være pro-vestlige, men også ha et slags normalisert forhold til Russland, sier georgiske Levan Kakhishvili. (Foto: Privat)

– Offiserer krysser grensa til det georgisk-kontrollerte området og kidnapper innbyggerne, forteller Kuroptev i Free Russia Foundation.

Langs den okkuperte linja har minst 1200 georgiske innbyggere blitt fengslet av russerne i perioden 2008–2021. Men der Georgia beskriver dette som en klar «kidnapping» av innbyggerne, hevder Russland det er legitime arrestasjoner av personer som på ulovlig vis krysser grensa.

Kakhishvili forklarer det slik:

– Langs okkupasjonslinja har det vært flere områder uten merking. Det har ikke vært noen klar grense, bare et jorde. For eksempel kan gjetere som går med flokken ved et uhell være uvitende om at de krysset den okkuperte linja. Slik ender de opp på sør-ossetisk okkupert territorium, der de blir arrestert av ossetiske og russiske styrker.

Forskeren påpeker at russerne ofte utnytter dette som en økonomisk mulighet.

– De fleste har betalt en kausjon og sluppet fri. Men det har også vært tilfeller der de arresterte har blitt torturert og dødd i uklare forhold i fengselet.

Russerne flytter stadig grensa

Russland blir også anklaget for å spise seg stadig lengre inn på georgisk jord.

Kakhishvili forteller at russerne setter opp fysiske barrierer på steder som opprinnelig er under Tbilisi-kontroll. Dette kan være skyttergraver, gjerder eller piggtråd. Plutselig kan en del av åkeren til en bonde ligge på den andre siden av okkupasjonslinjen.

– De tar 200 meter, så tar de 300 meter og deretter 500. Ofte er dette områder som går gjennom landsbyer og som deler nabolag i to. Det har vært tilfeller der mennesker ikke kan gå i kirken eller til kirkegården der familiemedlemmer er gravlagt.

– Hybridkrig

Ifølge Egor Kuroptev i Free Russia fører Russland en hybridkrig i de okkuperte områdene. Det innebærer desinformasjonskampanjer med en tydelig anti-vestlig og Nato-kritisk retorikk. Han mener den russiske innflytelsen er enorm, blant annet ved hjelp av militæret og kirkene.

– Man kan høre prester si at Vesten er ond, men at Russland er bra. Prestene har veldig stor innflytelse, sier russeren.

Georgiske innbyggere har ikke lov til å besøke de okkuperte områdene. Verken georgiske hjelpeorganisasjoner eller forskere får tilgang.

Etter februar har flere av de russiske soldatene i de okkuperte områdene blitt sendt inn i Ukraina-krigen. Ifølge Levan Kakhishvili har dette skapt en diskusjon innenriks om Georgia bør bruke situasjonen til å ta tilbake de okkuperte områdene med militær makt. Men forslaget fikk liten støtte fra regjeringen.

Militærparade på Georgias uavhengighetsdag på Frigjøringsplassen i Tbilisi, 26. mai. (Foto: Marie Lytomt Norum)

80 prosent vil inn i EU – 60 prosent i Nato

Den «fryste» grensekonflikten i Abkhasia og Sør-Ossetia har langt på vei gjort Georgia uaktuell som EU- og Nato-medlem. Likevel er det dette et flertall i befolkningen ønsker.

De fleste meningsmålinger i Georgia viser at omtrent 80 prosent ønsker å bli med i EU. I gatene og på statlige bygninger henger EU-flagget ofte side om side med det georgiske flagget.

Tilsvarende ønsker et flertall på rundt 60–70 prosent å bli Nato-medlemmer.

– Kreml synes det hadde vært helt greit om Georgia blir med i EU, men ikke Nato, sier russiske Egor Kuroptev.

Ifølge Egor Kuroptev er politikken i Georgia preget av polarisering, konfrontering og aggressive uttalelser mot Vesten. Han tror Putin trives godt med å observere kaoset på avstand.

Sør-Kaukasus-direktøren i Free Russia mener den sittende regjeringen vil holde medlemskap i EU og NATO åpent, men at de samtidig sørger for at det ikke blir en realitet.

– Dette er et forsøk på å gjøre Russland fornøyd, mener han.

Georgias parlament kledd i både Georgias og EUs flagg. (Foto: Marie Lytomt Norum)

En innenrikspolitisk maktkamp

Georgiske Kakhishvili mener at styringspartiet Georgisk drøm forsøker å vinne en innenrikspolitisk maktkamp ved å holde døra åpen for både EU og Russland samtidig.

– De tar noen skritt mot EU, men på den andre siden forteller de velgerne at de forsøker å unngå krig med Russland. De tar æren for at Georgia aldri har hatt en så lang periode uten krig.

Georgias tidligere president Mikheil Saakasjvili ble etter hvert en bitter fiende av Vladimir Putin. Bildet er tatt før femdagerskrigen i 2008. (Foto: Kreml Pressefoto, 11. februar 2004)

Han mener det utvilsomt pågår en innenrikspolitisk maktkamp i hjemlandet. Den tidligere provestlige georgiske presidenten Mikheil Saakasjvili ble fengslet etter at han kom tilbake til Georgia fra eksil. Flere menneskerettsorganisasjoner hevder arrestasjonen var politisk motivert.

Den sittende regjeringen fører en langt mykere retorikk overfor Russland enn deres forgjengere. Ifølge Kakhishvili pleide den tidligere presidenten Saakasjvili ofte å fornærme Putin direkte.

– Da Georgisk drøm kom til makten i 2012 var et av valgløftene deres at de skal normalisere politikken overfor Russland.

Ifølge forskeren forsøker Georgisk drøm å skape en fortelling om at det å holde partiet ved makta vil bety fred for hjemlandet. Opposisjonspartiet Den forente nasjonale bevegelse (ENM), framstiller det på sin side som at regjeringspartiet forsøker å «dra Georgia inn i en krig med Russland».

– Trenger ingen unnskyldning

Likevel anser Kakhishvili denne strategien som delvis nytteløs, noe han begrunner med Russlands oppførsel før invasjonen av Ukraina. – Hvis vi snakker om å unngå en krig, tror jeg ikke Russland bryr seg om hva Georgisk drøm gjør, sier han.

– Russland trengte til slutt ingen unnskyldning for å invadere Ukraina, de kom bare opp med en idé om at Ukraina ikke finnes i det hele tatt.

Dette synet deles av Tikhon Dzyadko, sjefredaktør av den uavhengige russiske tv-kanalen Dozjd/TV Rain.

Dzyadko bor midlertidig i eksil i Georgia og han kritiserer regjeringen for å «hylle» alt som er russisk. Redaktøren planlegger å starte opp på nytt etter at de ble blokkert i Russland, men han hevder georgiske myndigheter ikke ønsker å ha den russisk-kritiske kanalen i landet.

– Det at den georgiske regjeringen tror at hvis de ikke snakker med meg, så vil han [Putin] ikke bli aggressiv, er en helt absurd idé. Beslutningen om å invadere vil ikke være basert på noe som helst annet enn hans eget ønske, mener Dzyadko.

Tikhon Dzyadko sier han kjenner flere georgiere som frykter en russisk invasjon. (Foto: Marie Lytomt Norum)

Reforhandlede handelsavtaler med Russland

Analytikeren Kakhishvili forklarer at i de første styringsperiodene med Georgisk drøm, var de ikke bare mindre kritiske til Russland: Det virket også som om de samarbeidet på flere områder.

Blant annet skal de ha inngått de et sikkerhetssamarbeid knyttet til «trusselen mot terrorisme» under OL i Sotsji, sier han:

– Det kom til et punkt der det virket som om Georgisk drøm ikke forpliktet seg så mye til den provestlige orienteringen som de burde.

Et resultat av samarbeidet mellom Georgisk drøm og Russland har vært reforhandlede handelsvilkår mellom de to landene. Kakhishvili påpeker at regjeringen kan «skryte» av suksess på dette området, samtidig som han stiller spørsmål ved om dette egentlig er i til Georgias beste.

– Gode handelsforhold betyr også en større avhengighet til Russland, påpeker han.

Han viser til Russland inngikk en handelsnekt med både Georgia og Moldova våren 2006 som en straff for deres nye «provestlige» politikk. Import av georgisk vin og landbruksprodukter ble forbudt inn til Russland, noe som gikk hardt utover Georgia økonomisk.

Ukrainas flagg på Frihetsplassen i Tbilisi. (Foto: Marie Lytomt Norum)

Siste folkeavstemning avlyst: – Et slags spill

Likevel forteller Kakhishvili at Russland stadig truer med å avholde folkeavstemninger i de okkuperte regionene. Han anser truslene om slik folkeavstemninger som et «verktøy» for å demonstrere overfor Georgia at russerne vil være kapable til å annektere Sør-Ossetia, dersom de ønsker.

Forskeren mener resultatet til syvende og sist vil avhenge av om myndighetene i Georgia har vært «for harde mot Russland, for krasse eller for høylytte».

– Russland spiller et slags spill overfor georgiske myndigheter med disse folkeavstemningene. Det er et signal om at hvis Georgia ikke underkaster seg russisk innflytelse, er det neste som kan skje at de vil ta en av regionene deres og erklære dem deres egen. Etter dette er det ingen vei tilbake.

Nylig var det planlagt å avholde en folkeavstemning for om Sør-Ossetia skulle bli en del av Russland den 17. juni i år. Men i mai avlyste myndighetene i Moskva enda en gang.

De russiske myndighetenes begrunnelse for å avlyse, slik den framsto i det statlige nyhetsbyrået TASS, var at en slik avstemning likevel ikke var ønsket av de ossetiske myndighetene.

– Den siste avlysningen av folkeavstemningen har ikke noe som helst med hva den «de facto»-regjeringen sier eller vil. Det handler om hva Russland vil.

(En de facto-stat er en stat med ingen eller begrenset internasjonal anerkjennelse).

– Denne gangen bestemte Moskva seg for at de ikke trenger å «straffe» den georgiske regjeringen. Det er en måte å begrense suvereniteten over Georgia slik at Tbilisi ikke kan gjøre hva de ønsker, for eksempel å være høylytte i å fordømme invasjonen av Ukraina, utdyper georgieren.

– Ved stadig å gjenoppta diskusjonene om folkeavstemningen blir Tbilisi minnet på at det ikke er forventet at de skal være motstandere av Russland, sier Levan Kakhishvili. (Foto: Marie Lytomt Norum)

…men blir det krig?

Nina Aleksa i Free Russia Foundation forteller at flere russere i Georgia har kontaktet dem med bekymringer knyttet til om Georgia kan være neste mål for en russisk invasjon. Derfor har de satt opp flere dialogmøter med georgiske representater for å formidle mest mulig pålitelig informasjon om situasjonen.

Egor Kuroptev sier han ikke er bekymret for en nært forestående krig. Hovedsakelig baserer han dette på at den tyrkiske hæren er større enn den russiske.

– Jeg vil si Putin er mer redd for Erdogan enn Vesten, sier han og understreker: – Putin er uforutsigbar, men hvis vi kun ser på argumentene mener jeg det ikke kommer til å bli krig her.

Georgiske Kakhishvili tror flere georgiere kan ha blitt mindre bekymret for en mulig krig med Russland etter at det ser ut til at de går dårlig for dem i Ukraina.

– Selvfølgelig kan du ikke si det ikke er noen trussel for krig i Georgia. Det ville vært absurd, fordi vi allerede vært gjennom dette. Men det betyr ikke at den er nært forestående eller uunngåelig. Eller at det har noe å si hvordan Georgia oppfører seg.

Årets militærparade under Uavhengighetsdagen i Georgia, 26. mai 2022. Flere av soldatene hadde på seg ukrainske sløyfer. (Foto: Marie Lytomt Norum)

