G7-ledere kaller rakettangrep på kjøpesenter i Ukraina en krigsforbrytelse

DET UKRAINSKE FORSVARSDEPARTEMENTET sier gårsdagens russiske rakettangrep på et kjøpesenter i Krementsjuk skjedde i den travleste handletiden. Minst 16 er drept, 59 skadet og dusinvis savnet, melder nødetatene. 12 av de skadde er sendt til sykehus. Antallet omkomne er ventet å stige idet den utbrente bygningen gjennomsøkes. Det er tidligere meldt at over 1000 mennesker kan ha vært i senteret når krysserrakettene traff. Statslederne i G7-landene, som er samlet til toppmøte i Tyskland, fordømmer angrepet som «avskyelig» og bemerker at bevisste angrep på sivile er en krigsforbrytelse. Krementsjuk ligger ved elven Dnipro, omtrent midt i landet. The Guardian/Kyiv International46 MIGRANTER ER funnet døde […]