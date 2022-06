Hevder til Stortinget at Norge var «blant de første» med Ukraina-bistand, men 22 land i Europa var raskere

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

7. juni varslet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at de ville granske regjeringens håndtering av sivile bistandsanmodninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Bakgrunnen var blant annet «saksbehandlingstiden for bistandsanmodningen om å ta imot sårede soldater fra Ukraina» og det komitéleder Peter Frølich (H) til VG omtalte som en «lite tillitsvekkende» håndtering av andre anmodninger. Filter Nyheter avslørte 24. mars at det gikk 17 dager fra sentrale myndigheter fikk beskjed om fire tilgjengelige ambulanser fra Helse Midt-Norge til de tilbød ambulansene til Ukraina. Fredag fikk komitéen, fire dager på overtid, svar fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i et 23-sider langt brev […]