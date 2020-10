FBI frykter at enkeltindivider i den mangefasetterte Qanon-følgerskaren kan utgjøre en terrortrussel, men president Donald Trump virker tilfreds:

«Jeg vet ikke mye om bevegelsen, annet enn at de liker meg godt, noe jeg setter pris på», har han svart på direkte spørsmål om den viltvoksende konspirasjonsteorien – som ikke bare har slått rot hos ytterliggående republikanere, men også populære influencere og hjemmeværende mødre med bekymring for barns liv og helse.

Qanon-universet plasserer da også Donald Trump i sentrum av en oppkonstruert kamp mellom det gode og det onde, der sistnevnte blir forstått som en pedofil dypstatselite av demokrater, Hollywood-kjendiser og finanstopper.

Selv om de fantasifulle, men forvirrede teoriene har sitt opphav i lite tilgjengelige diskusjonsforum som 4chan, 8chan og 8kun, har de i løpet av tre korte år fått stor spredning i etablerte sosiale medier – og spesielt på Facebook og Instagram.

Men nå tar nettgiganten hardere grep.

Målet: Fjerne alle sider, grupper og Instagram-kontoer

I slutten av august varslet Facebook at de ville iverksette tiltak for å gjøre det vanskeligere å organisere seg for både følgere av Qanon og ulike amerikanske militser på plattformen.

Ifølge Facebook selv ble over 1500 sider og grupper tilknyttet Qanon tatt ned, men fra tirsdag denne uka ble offensiven trappet kraftig opp: Alle sider, grupper og Instagram-kontoer som i en eller annen form markedsfører Qanon-universet, skal bort. Det gjelder selv om innholdet ikke er eksplisitt voldelig.

Offensiven har allerede gitt synlige resultater, ifølge flere uavhengige researchere og journalister som følger miljøene tett: En rekke store Facebook-sider og grupper med Qanon-relatert innhold er borte.

Men Facebook selv understreker at dette arbeidet vil ta tid. Én av erfaringene fra opprenskningen i august, da en mildere form av denne policyen ble innført, er at Qanon-relaterte temaer, memer og slagord endrer seg svært hurtig.

Aktørene «kamuflerer» gjerne innlegg, for eksempel ved å bytte ut bokstaven «Q» med tallet 17 (etter rekkefølgen i alfabetet), eller benytter seg av nye, men kjapt innforståtte ord og vendinger som det krever litt mer innsats å oppdage.

Spredningen: 50 millioner videovisninger på Facebook i år

Derfor har også Facebooks egen arbeidsgruppe for farlige organisasjoner, som blant annet skal renske plattformen for hat- og terrorgrupper, fått ansvaret for å følge ekstra nøye med på og lete etter Qanon-aktivitet.

De nye retningslinjene er imidlertid mildere enn for hat- og terror-relatert innhold: For eksempel skal ikke enkeltbrukere som poster Qanon-materiale permanent utestenges. Også Instagram-kontoer som ikke eksplisitt har ordet Qanon eller lignende i brukernavnet virker å slippe unna.

Samtidig har Facebooks algoritmer vært en del av problemet og over tid bidratt til stor spredning av konspirasjonsteoriene. Dette fordi brukerne ustanselig blir eksponert for nytt, anbefalt innhold, der utvelgelsen er basert på interesser, tidligere aktivitet og andre data. Resultatet er at mange er blitt sendt videre fra stoff om new age-religion, vaksinemotstand eller velvære til Qanon-universet og andre konspirasjonsteorier.

Ifølge BBC-journalisten Shayan Sardarizahdeh genererte de største Qanon-sidene og -gruppene på Facebook til sammen 44 millioner interaksjoner og 50 millioner videovisninger mellom januar og august i år. Tallene for Qanon-profiler på Instagram var enda høyere med 63 millioner interaksjoner og 133 millioner videovisninger.

Konsekvensene: De største samlingsstedene er borte

For noen av de største aktørene i Qanon-universet har imidlertid de nye Facebook-reglene betydd store endringer.

Onsdag denne uka meldte Shayan Sardarizahdeh at han bare klarte å finne ni Qanon-relaterte Facebook-sider og 19 Instagram-kontoer med mer enn 10 000 medlemmer, likerklikk eller følgere.

Facebook-siden til den kanadiske nettvideokanalen Radio-Québec, der fantasiene rundt den påståtte varsleren Q er blitt mye omtalt, ble tatt ned nesten umiddelbart. Spesielt i løpet av de siste månedene har bakmannen Alexis Cossette-Trudel (47) skapt seg et navn ved å snakke om covid 19-pandemien, som han mener er sterkt overdrevet og del av en skjult plan for å styrte Donald Trump.

Radio-Québec-siden hadde bare 77 000 følgere på Facebook, men også Cosette-Trudels personlige side med 40 000 følgere gikk med i dragsuget. Totalt sett har reduksjonen av Qanon-relaterte grupper og sider til nå være betydelig, selv om enkelte synes å ha gått under radaren.

Samtidig har andre plattformer ønsket Qanon-følgerne velkommen: Tjenesten Gab, som fra før huser nynazister og andre ytterliggående aktører, har allerede sendt ut en egen pressemelding med budskap om at dørene er åpne. Gab er imidlertid en liten tjeneste og kan ikke lokke med samme reach som Facebook.

Litt av Qanon-universets relativt store gjennomslag de siste årene har også handlet om at gjennomsnittsbrukere uten kunnskaper om krypterte eller mer ukjente tjenester har fått servert de elleville, men destruktive teoriene akkurat der de lever sine digitale liv: Nettopp på Facebook og Instagram.

