FN med knallhard dom over Kinas «forbrytelser mot menneskeheten»

KINA KAN HA GJORT seg skyldig i «forbrytelser mot menneskeheten», som det heter i folkeretten, og alvorlige menneskerettighetsbrudd mot uighur-befolkningen i Xinjang-provinsen.

Det fastslår en ny FN-rapport som ble offentliggjort i natt.

Rapporten fastslår blant annet at landet utnytter bevisst vage sikkerhetslover for å krenke minoriteters rettigheter, fengsle folk på vilkårlig grunnlag og utsette dem for krenkende behandling, inkludert seksuell vold og påtvunget medisinering.

Regimet i Beijing, som på forhånd har hatt muligheten til å sette seg inn i rapporten, avfeier den som en anti-kinesisk drittpakke og utilbørlig innblanding i landets interne affærer. Menneskerettighetsorganisasjoner mener imidlertid rapporten er et vannskille i den internasjonale responsen på det som skjer i Xinjang. The Guardian/BBC News