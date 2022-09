FN-inspektører: Skyting mot atomkraftverk må stanse

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

INSPISERER KJERNEKRAFTVERK I KRIGSSONEN: Det er åpenbart at den fysiske integriteten til kjernekraftverket i Zaporizjzja er krenket en rekke ganger, og det er noe som simpelthen ikke kan fortsette, var budskapet til Det internasjonale atomenergimbyrået etter at inspektørteamet torsdag avsluttet sin første dag med inspeksjon av anlegget i Ukraina. Rafael Grossi, lederen for FN-organet og selv en del av delegasjonen, sier teamet akter å bli værende og fortsette inspeksjonene av strukturen selv om det har vært usikkert i hvilken grad de krigende partene forplikter seg til deres sikkerhet (beskytning kom «ubehagelig nær» i går, sa Grossi). Inspektørene skal ha rukket […]