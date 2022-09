Fem grunner til at strømkrisa ikke er bra for klimaet

MANGE HÅPET I DET lengste at Russlands krig i Ukraina, og energikrisen som fulgte, skulle sette fart i det grønne skiftet.

«Ironically, geopolitical strife and energy scarcity will do more for the climate than decades of ardent policies», skrev klimaaktivist Ted Nordhaus i juni. Da EU la fram REPowerEU en måned senere, planen som skulle frigjøre EU fra russisk gass, var også stemningen god.

I DAG SER DET mørkere ut. Da klima- og miljøminister Espen Barth Eide i forrige uke sa at energikrisen var tegn på «voksesmerter» inn i det grønne skiftet, var det først og fremst diplomaten Barth Eide, ikke realisten, som snakket.

En rekke problemer har nemlig hopet seg opp de siste månedene. Her er noen av dem: