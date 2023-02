Fjernet demonstranter med makt

DEMONSTRANTER FJERNET I DAG: I ettermiddag ble sju av de unge aktivistene som lenket seg fast ved inngangen til regjeringsbygninger i Keysers gate i Oslo fjernet med makt av politiet. Aktivistene slo seg ned utenfor dørene etter at politiet i natt bar dem ut av foajeen til Olje- og energidepartementet, der 13 hadde sittet siden torsdag. Det er i skrivende stund fortsatt aktivister som markerer ved andre innganger. I Keysers gate, som på forhånd var sperret av, ble demonstrantene båret bort av politiet etter registrering av ID, og bakgrunnen for aksjonen er at departementene vil ha sideinnganger fri til samfunnskritisk personell. Følg vår dekning på Twitter.

Aksjonistene markerer seg mot vindkraftverkene på Fosen-halvøya i Trøndelag, som Høyesterett i 2021 slo fast er i strid med samenes rett til kulturutøvelse og reinsdrift. SV vil kreve statsministerens redegjørelse for hvorfor ingenting skjer med de ulovlig oppsatte turbinene, mer enn 500 dager etter dommen – stortingsrepresentant Lars Haltbrekken kaller det «en svært alvorlig sak for rettsstaten». Maren Irene Gåre Bakkevoll i Arbeiderpartiets samepolitiske råd påpeker i en VG-kronikk på det absurde i at «samisk ungdom er de som blir kjørt bort i politibiler, når det er regjeringen som er ansvarlig for brudd på menneskerettighetene».

Sametingspresident Silje Karine Muotka møtte demonstrantene i søndag kveld og uttrykte sin støtte. Klokka to i natt sluttet den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg seg til aksjonen utenfor departementet.

HAN OVERLEVER NOK DETTE: I skrivende stund venter vi fortsatt på at Rishi Sunak og Ursula von der Leyen skal kunngjøre detaljene i den nye Nord Irland-protokollen, som skal løse problemene med kontroll