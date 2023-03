Macron og Biden hyller den nye Nord Irland-avtalen

JOE BIDEN OG EMMANUEL MACRON er blant de internasjonale lederne som klapper for enigheten som er inngått i London om Nord-Irland-protokollen – den gamle Brexit-løsningen som har ført til sammenbrudd i parlamentet Stormont og kjølig forhold mellom EU og Storbritannia.

Rammeverket Windsor, som den nye avtalen er døpt, fjerner tusenvis av sider med EU-forordninger fra Brexit-avtalen og gjør det lettere å sende alt fra øl til planter og kjæledyr mellom England, Wales og Skottland og den fjerde provinsen i Storbritannia. Statsminister Rishi Sunak kom godt ut av en 2,5-timer lang salgspitsj på rammeverkets vegne i parlamentet i går kveld, men det gjenstår å se om han har støtte fra euroskeptiske Tory-kolleger og unionistpartiet DUP i Belfast.

I så måte kan det være problematisk at Nord-Irland også under det nye rammeverket er underlagt EU-lover som håndheves av EU-domstoler, selv om Stormont får en viss anledning til å overstyre. Sky News/The Guardian/BBC News

RUPERT MURDUCH ERKJENNER at flere av programlederne i Fox News fremmet det falske narrativet om at 2020-valget bla frarøvet Donald J. Trump. Styrelederen i det konservative medieimperiet bak tv-kanalen sier også, under ed, at han kunne