Også USA står overfor en helsemessig katastrofe som potensielt vil få enorme konsekvenser for svært mange innbyggere.

De siste tallene viser at 14 372 mennesker per i dag er bekreftet smittet av koronaviruset i USA, mens 218 er døde – og kurven stiger rett til værs.

Noe av årsaken kan være at Donald Trump i snart to måneder har møtt epidemien med lite kunnskap, høy selvtillit og sviktende tiltak. Når det i løpet av kort tid går opp for amerikanerne at Trump har latt dem i stikken, betyr det slutten for hans tid som president, spår gjestekommentator Pete Wehner i The Atlantic.

Wehner er republikaner, men har i lang tid vært kritisk til Trumps «giftige kombinasjon av uvitenhet, følelsesmessige ustabilitet, demagogi, selvsentrisme og hevngjerrighet».

Den «allvitende» Trump ble rett og slett tatt på senga av koronaepidemien, selv om han i dag insisterer på det motsatte.

Men hei, døm selv – her er hva nummer 45 har uttalt om viruset fra januar til i dag:

22. januar: «Fullstendig under kontroll»

Etter at det første tilfellet av korona-smitte var bekreftet i den amerikanske delstaten Washington, lot Donald Trump seg intervjue av tv-kanalen CNBC. «Vi har det fullstendig under kontroll. Det er én person, som kom hit fra Kina, og vi har det under kontroll. Det kommer til å gå helt fint», sa presidenten da.

Never forget how it started. Donald Trump on January 22, 2020: “We have it totally under control. Only one person coming in from China.”pic.twitter.com/NaigIE3FdK — Mark Maynard (@MarkAMaynard) March 17, 2020

24. januar: «Alt kommer til å gå bra»

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

30. januar: «Vil få en veldig fin slutt»

På dette tidspunktet var fem amerikanere bekreftet smittet: «Vi tror vi har det veldig under kontroll. Vi har svært få problemer i dette landet akkurat nå – fem. Og disse menneskene blir stadig bedre. Men vi jobber tett med Kina og andre land, og vi tror det vil få en veldig fin slutt. Så det kan jeg love dere».

Trump Jan 30:

We have very little problem in this country at this moment… five!

Working very closely with China .. [others] We think it's going to have a very good ending. (5 cases, 0 deaths) pic.twitter.com/ovSnm7PqCW — The Smiling Catassin (@thehmroid) March 20, 2020

2. februar: «Vi har i hovedsak stanset det»

Han fortsatte noen dager senere: «Vel, vi har i hovedsak stanset det, det som har kommet fra Kina. Vi kan ikke ha tusenvis av mennesker med dette problemet, koronavirus, som kommer hit. Så vi må se hva som skjer, men vi stanset det, ja».

Fascinating and terrifying thread from someone in the health-care field #Coronavirus Meanwhile, in South Korea, where there is a functional government, you can go to a drive-thru testing site and be done in 10 minutes. But we're cool because Trump "pretty much shut it down". https://t.co/oPCT7r6Omv pic.twitter.com/NYwP3zUcEy — KevinlyFather 🇺🇲🇨🇦🇲🇼🇸🇿 (@KevinlyFather) March 3, 2020

10. februar: «Vil forsvinne på mirakuløst vis»

Under et folkemøte i Manchester, New Hampshire uttalte han følgende: «Og forresten: Viruset. De jobber hardt. Det ser ut som at i april, du vet, i teorien, når det blir litt varmere, så vil det forsvinne på mirakuløst vis. Håper det er sant. Men vi gjør det veldig bra i landet vårt.

24. februar: «Koronaviruset er under kontroll i USA»

53 amerikanere var bekreftet smittet på dette tidspunktet: «Aksjemarkedene begynner å se veldig bra ut, synes jeg!»

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

25. februar: «Synes vi gjør en flott jobb»

På reise til India gjentok Trump at USA har full kontroll på viruset – og understreket at alle smittede og syke amerikanere var i ferd med å bli bedre: «Det er veldig få som har det, og de som har det… De er i ferd med å bli bedre. De blir bedre, alle sammen. Når det gjelder hva vi gjør med viruset, så synes jeg vi gjør en flott jobb».

26. februar: «Faren for det amerikanske folk er veldig lav»

«På grunn av alt vi har gjort, er faren for det amerikanske folk veldig lav», slo Trump fast, før han under spørsmål-og-svar-seansen etterpå kom med følgende prediksjon: «Når du har 15 personer [med viruset, red. anm.], og de 15 i løpet av noen dager kommer til å være nede i nesten null… Det er en veldig bra jobb vi har gjort».

President Trump says that the risk to the American people from the deadly coronavirus “remains very low.” “We’re ready to adapt and we’re ready to do whatever we have to as the disease spreads, if it spreads.” https://t.co/JuzcYRhEvZ pic.twitter.com/5hC1TT0iN8 — CNBC (@CNBC) February 26, 2020

28. februar – del 1: «Dette er deres nye bløff»

«Nå politiserer Demokratene koronaviruset», begynte Trump under et folkemøte i Charlestone, før han sammenlignet kritikken mot virushåndtering med anklagene om russisk innblanding i presidentvalget og riksrettsprosessen: «Dette er deres nye bløff».

28. februar – del 2: «Det er som et mirakel, det vil forsvinne»

Han ga seg ikke: «Det kommer til å forsvinne en dag, det er som et mirakel, det vil forsvinne».

Trump's solution on the corona virus: "It's going to disappear one day it's like a miracle it will disappear."#FridayThoughts pic.twitter.com/KYQtxMS2yR — cosmic database 🧬 (@cosmicdatabase) February 28, 2020

5. mars: «Bare 129 tilfeller og 11 dødsfall»

«Vi jobber veldig hardt for å holde disse tallene så lave som mulig», forsikret Trump da USA «på grunn av rask handling» med å stenge grensene «bare» hadde «129 tilfeller (40 amerikanere som har kommet hjem) og 11 dødsfall».

With approximately 100,000 CoronaVirus cases worldwide, and 3,280 deaths, the United States, because of quick action on closing our borders, has, as of now, only 129 cases (40 Americans brought in) and 11 deaths. We are working very hard to keep these numbers as low as possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020

6. mars: «Vi stengte det ned, vi stoppet det»

Da Trump signerte lovforslaget som sikret finansiering til å bekjempe koronakrisen, kom han med følgende analyse: «Det kom uventet for flere måneder siden. Jeg hørte om det i Kina. Det kom fra Kina, og jeg hørte om det. Og gjorde noe bra: Vi stengte det ned, vi stoppet det».

Samme dag besøkte han det amerikanske smittevernbyrået CDC – du må nesten bare høre det usammenhengende våset her (han skrøt også av hvor mange mennesker han klarer å samle i folkemøter, samt at han fortsatt håndhilser):

Trump’s visit to the CDC included

* Bragging about his TV ratings

* Insulting CNN

* Claiming he’s good at science

* Defending his Ukraine call pic.twitter.com/89c6KoMBkt — NowThis (@nowthisnews) March 10, 2020

9. mars: «Ingenting er stengt, livet og økonomien går videre»

Noen dager senere fortsatte han å tvære på sin favoritt-anologi, fremført flere ganger tidligere, om hvor mange som dør av influensa i USA i løpet av et år:

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

10. mars: «Bare forhold dere rolig. Det vil forsvinne»

«Vi er forberedt», sa Trump da han møtte pressen. «Og vi gjør en flott jobb. Og det vil forsvinne. Bare forhold dere rolig. Det vil forsvinne». På dette tidspunktet var 994 bekreftet smittet og 30 døde.

President Trump: "It will go away. Just stay calm. It will go away." pic.twitter.com/EPHf9oI1V1 — The Hill (@thehill) March 10, 2020

15. mars: «Har enorm kontroll»

Da kurven steg brått til 3680 smittede og 68 dødsfall på bare noen dager, måtte Trump nesten komme med en slags innrømmelse: «Det er et veldig smittsomt virus, det er utrolig», sa han, og la til: «Men det er noe vi har enorm kontroll over».

TRUMP: "We're learning from watching other countries … This is a very contagious virus, it's incredible, but it's something that we have tremendous control over. I think very important the young people, people of good health and groups of people just are not strongly affected." pic.twitter.com/cDSlpxXt0r — JM Rieger (@RiegerReport) March 15, 2020

17. mars: «Jeg har følt at dette er en pandemi»

Dagen etter hadde pipa fått en litt annen lyd: «Dette er en pandemi. Jeg har følt at dette var en pandemi lenge før det erklært som en pandemi».

Trump 2/28: “They tried the impeachment hoax… They tried it over and over. They’d been doing it since you got in. They lost… Think of it. And this is their new hoax.” Trump today: "I felt it was a pandemic long before it was declared a pandemic."pic.twitter.com/pN9zbXx2GX — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) March 17, 2020

