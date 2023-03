Det er en grunn til at ukrainere steilet da filmen om denne Putin-fienden vant Oscar

Dette er en kommentarartikkel fra en bidragsyter utenfor Filter-redaksjonen. Bjørn Johan Berger er aktiv i Norsk-ukrainsk venneforening, som blant annet har arrangert demonstrasjoner til støtte for Ukraina.

Da dokumentarfilmen «Navalny» 13. mars ble utropt til vinner under Oscar-seremonien, holdt Aleksej Navalnyjs kone Julia Navalnaja en kort appell.

Der fortalte hun at hun drømmer om den dagen da mannen hennes blir satt fri og at landet deres blir fritt – og høstet stor applaus fra salen:

Men for mange ukrainere ble dette nok en bekreftelse på at de ikke kan stole på Navalnyj og den russiske opposisjonen.

Mange mennesker i de postsovjetiske statene har, med god grunn, en inngrodd skepsis til Russland. Ukrainere har ikke vært noe unntak. Flere århundrer med brutal russisk imperialisme og undertrykkelse har satt dype spor.

I 1991 fikk likevel Ukraina sin selvstendighet, men allerede i 2014 smalt det. Først kom anneksjonen av Krymhalvøya; utpå vårparten samme år startet så krigen i Donbas.

I motsetning til mange her i Vesten, anså ukrainerne at herrefolket igjen hadde meldt sin ankomst og at Russland ikke ville gi seg.

Ukrainerne visste bedre enn andre at den russiske imperialismen aldri har vært nådig. Dessverre fikk de mer rett enn de kanskje hadde fryktet.

Støttet krigen i Georgia

Riktignok var det noen titusener russere som i 2014 tok til gatene og protesterte mot anneksjonen. Den mest markante var uten tvil Boris Nemtsov.

Han arbeidet med en rapport som skulle dokumentere Putins angrepskrig i Donbas da han den 27. februar 2015 ble skutt og drept ved Den røde plass – nøyaktig på ettårsdagen for da russiske elitesoldater hadde rykket inn på Krym og gjennomførte et klassisk kupp i det lokale parlamentet.

Også Navalnyj protesterte, men hans kritikk var mer avmålt enn Nemtsovs.

Mens Nemtsov kompromissløst ville avsløre Vladimir Putins krigføring i Donbas, ville Navalnyj heller avsløre korrupsjonen i Kreml.

Her hjemme har kanskje mange glemt at Navalnyj støttet Russlands krig i Georgia i 2008; kalte georgiere for «gnagere»; og sammenlignet daværende statsminister Mikheil Saakasjvili med Hitler.

Så sent som i 2012 mente han at «Vår utenrikspolitikk bør være maksimalt rettet mot integrasjon med Ukraina og Belarus. […] Faktisk er vi én nasjon. Vi bør styrke integreringen.»

Navalnyjs støtte til Putins krig i Georgia – en nær venn av Ukraina – og hans påstand om at Russland, Belarus og Ukraina var samme nasjon, ble ikke glemt av ukrainerne. De mener Navalnyj står for tradisjonelle russiske, nasjonalistiske og imperialistiske holdninger, og at dette egentlig bygger på det samme som Putins blodige tankegods om at Ukraina ikke er en selvstendig nasjon.

Tvilsom mellomposisjon

Høsten 2014 sa Navalnyj rett ut i et intervju at han ikke ville returnere Krym til Ukraina dersom han ble president; at «ulovlig innvandring [til Russland] er 100 ganger viktigere enn noe Ukraina»; og at Krym ikke var en slags sandwich som kunne sendes frem og tilbake mellom Russland og Ukraina.

Han mente at fremtiden til Krym burde avgjøres ved en ny, fri og åpen folkeavstemning på halvøya, men at Ukraina neppe ville anerkjenne resultatet og at konflikten derfor ville fortsette i flere tiår.

Til gjengjeld understreket Navalnyj i intervjuet at Russland burde slutte å «sponse krigen» i Donbas, men gjentok at han ikke så «noen form for forskjell i det hele tatt mellom russere og ukrainere». Ifølge en fersk artikkel fra Anton Shekhovtsov bygget Navalnyj sin «antikrigs»-posisjon på økonomiske snarere enn moralske argumenter, og at det først og fremst var i strid med Russlands økonomiske interesse å føre en krig i Donbas.

Navalnyj inntok altså et slags ullent mellomstandpunkt i Ukrainas disfavør.

Shekhovtsov understreker at Navalnyj flere år senere ba om unnskyldning for ordbruken om georgierne, men aldri trakk sin støtte til Russlands krig mot Georgia.

I 2021 oppsummerte forfatteren Masha Gessen med at mistanken om Navalnyjs etno-nasjonalisme fortsatte å skygge for Navalnyj, fordi han på tross av å ha inntatt stadig mer liberale posisjoner, aldri hadde eksplisitt fordømt sine tidligere fremmedfiendtlige holdninger og sitt samrøre med ytterliggående russiske nasjonalister.

Mener Navalnyj er «sminket» av Vesten

Her i Vesten anså mange Navalnyj som en stadig mer moderat opposisjonspolitiker, og at han kanskje bare følte seg tvunget til å tilpasse seg den russiske befolkningens entusiasme for «gjenforeningen» med Krym.

Mange ukrainere anså dette som et svik, og at Vesten lukket øynene for at Navalnyj bare sminket overflaten på et fortsatt imperialistisk tankegods.

De mener at Navalnyj i realiteten fortsatte å uttrykke at det ikke var blitt begått noen særlig urett mot Ukraina – i alle fall inntil 24. februar 2022, og at det var påfallende at han fremstilte det som at det kun var den russiske befolkningen som hadde vært ofre for Putins regime.

20. februar i år – noen dager før ettårsdagen for Russlands fullskala-angrep –publiserte Navalnyjs kampanje et manifest hvor de blant annet tok til orde for at Russland må trekke seg helt ut av Ukraina og respektere Ukrainas suverene grenser fra 1991. Mange ukrainere er mistenksomme til hvorfor det tok Navalnyj ni år å komme frem til dette.

Så – da Julia Navalnaja holdt sin appell i Dolby Theatre i Hollywood var det mange ukrainere som reagerte. De lurte på hvorfor hun kun sa at det var det russiske folk som skulle bli fritt, og hvorfor hun ikke tok seg tid til i det minste å si noe sånt som «stop the war!».

Maskirovka og matrjosjka

Russland har lange tradisjoner for manipulasjon.

Maskirovka er en over hundre år gammel russisk doktrine som omhandler alt fra militær villedning til desinformasjon på politisk nivå. Myndighetenes omfattende manipulasjoner, løgner og dobbeltspill gjennom generasjoner har utviklet en sterk mistro i den postsovjetiske regionen til det politiske spillet.

Befolkningen har gjennom sin historie sett mange eksempler på at det kan ligge noe annet bak enn det man ser, akkurat som en matrjosjka-dukke kan åpnes og hvor man kan finne nye dukker inni den som forestiller noe helt annet.

Dette spillet kan den tidligere KGB-sjefen Putin til fingerspissene.

Den såkalte systemiske russiske opposisjonen er et avansert narrespill. På samme måte er det en viss usikkerhet om sjefen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har begynt å utfordre Putins makt – eller om det bare er et skuespill for å holde i sjakk de mest ekstreme nasjonalistiske kreftene i Russland.

En fersk dom fra Storkammeret til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) fastslo blant annet at Russland har hatt jurisdiksjon over «folkerepublikkene» i Donbas fra da de ble opprettet 11. mai 2014 – altså at de hovedsakelig var å regne som russiske filialer, en slags «Putins kulisse» eller matrjosjka-dukke, om du vil.

Av samme årsak er det ikke helt uvanlig å se på sosiale medier at en del ukrainere mener at Navalnyj egentlig er en slags outrert variant av den systemiske opposisjonen, eller at han sågar er en FSB-agent.

Forsøkt drept med nervegift

Tatt i betraktning russiske myndigheters årelange og ulovlige rettsforfølgelse av Navalnyj, den omfattende dokumentasjonen på at de stod bak det groteske drapsforsøket på ham med novitsjok, samt de knallharde soningsforholdene han lever under, faller disse mistankene på sin egen urimelighet.

Man må ikke glemme at ukrainerne er preget av å leve i en unntakstilstand.

Kanskje opp mot 100 000 drepte ukrainere og langt flere skadde, 13 millioner på flukt, enorme materielle ødeleggelser, og en nasjon som kjemper for sin eksistens, vil naturlig nok gjøre noe med perspektivet til mange ukrainere.

Men akkurat som vi på sikt kan hjelpe ukrainerne med å bygge opp et bedre og mer robust demokrati med høyere tillit, kan de kanskje lære oss noe om å være litt mindre naive.

Deres advarsler om Putins intensjoner i årene etter 2014 ble ofte ignorert i Vesten, og det kan være at den russiske opposisjonen fortjener et mer kritisk blikk. Dette siste finnes det noen ferske eksempler på.

Hauk over hauk

Bare noen dager før dokumentarfilmen «Navalny» fikk sin velfortjente Oscar ble det kjent at Navalnyjs profilerte stabssjef Leonid Volkov hadde trukket seg fra sin stilling i Navalnyjs organisasjon FBK.

Det skjedde etter at det ble klart at Volkov uten klarering med FBK hadde signert et brev sammen med andre Kreml-kritikere, der de ba EU om å droppe sanksjoner mot flere russiske oligarker, herunder Mikhail Fridman, Pjotr Aven, German Khan, Aleksej Kuzmitjov og Oleg Tinkov.

FBK har publisert en liste med til nå rundt 7000 navn på «bestikkere og krigsforkjempere» som vestlige land burde sanksjonere. Her finner man Pjotr Aven i databasen. De fire andre skal angivelig være imot krigen og ha bidratt til å hjelpe Ukraina og støtte humanitære formål, men de har heller ikke åpent og tydelig fordømt krigen. Volkov mente likevel EU burde påskjønne dem i håp om at andre oligarker skal følge etter.

Handlemåten stiller uansett Volkov i et underlig lys, særlig for ukrainere. Først benektet han å ha signert brevet, for deretter å måtte innrømme at han hadde gjort det likevel.

Et annet aspekt er at russiske oligarkers omgang med Putin er et nesten ugjennomtrengelig tema. Den russiske stat opererer ofte i gråsoner og inngår lyssky transaksjoner, der det er flytende overgang til private aktører og deres lommebøker. Selv ikke Volkov kan være sikker på at disse oligarkene ikke driver et dobbeltspill.

Nå har altså Volkov gått av, men vel så interessant er det at brevet ble avslørt av Aleksej Venediktov, tidligere sjefredaktør for den uavhengige radiokanalen Ekko Moskva.

Meduza skrev i oktober 2022 at FBK mente Venediktov, som leder av en offentlig valgovervåkingsstab, forfalsket resultatene av elektronisk avstemning i valgkampen for statsdumaen i Moskva i 2021, og at dette førte til seier for regimevennlige kandidater. Og nå i mars mente FBK å kunne avsløre at Venediktov hadde mottatt store penger fra Moskva-ordføreren, Sergej Sobjanin.

Venediktov ønsket trolig å gi Volkov et takk for sist ved å publisere brevet med Volkovs underskrift, men saken antydet at ikke alle russiske opposisjonelle er like opposisjonelle.

Omstridt tv-stasjon

Etter Putins fullskala-angrep i fjor ble den russiske opposisjonelle nyhetskanalen Tv Rain (Dozjd) tvunget til å flytte til Latvia.

I desember inndro imidlertid latviske myndigheter tv-lisensen.

Årsaken var blant annet at programlederen Aleksej Korostelev under en direktesending uttrykte at han håpet «vi kan hjelpe de russiske militære som er ved fronten med utstyr». Kanalen hadde også forbrutt seg på andre måter mot tv-lisensen. Latvia har rundt 25 prosent etniske russere, og er ekstra vaktsomme mot utglidninger fra russiske opposisjonelle de har gitt beskyttelse til.

Korostelev forklarte senere at han bare hadde ment å si at han syntes synd på de russiske soldatene, men skaden var allerede skjedd. Kanalen ba om unnskyldning for uttalelsen og sparket Korostelev, hvorpå tre andre medarbeidere sa opp i protest mot oppsigelsen.

For mange ukrainere var det uansett uhyrlig at noen kunne ønske at russiske soldater skulle få bedre utstyr og dermed være bedre i stand til å drepe enda flere ukrainere. Kanalens hovedeier Natalja Sindejeva var dessuten en av dem som hadde underskrevet brevet til EU sammen med Leonid Volkov.

«Det ukrainske spørsmålet»

Myten om at Ukraina ikke er en nasjon er godt rotfestet i russisk kultur.

Etter den russiske revolusjonen i 1917 åpnet det seg et kortvarig vindu hvor Den ukrainske folkerepublikk så dagens lys. Samme år ble Volodymyr Vynnytsjenko utpekt til det som mange ukrainere mener var landets første statsminister. Han formulerte en tese som fremdeles lever i Ukraina: At demokratisk anlagte russere slutter å være demokratiske «der det ukrainske spørsmålet begynner».

Formuleringen virker kanskje urimelig og fordomsfull, men den illustrerer at det ikke bare er en liten krets i Kreml som svermer for russisk imperialisme.

I 1921 ble Vynnytsjenkos drømmer om et selvstendig Ukraina knust. Nå står ukrainerne igjen i en situasjon der de ikke har råd til å være naive.

