Byrådsleder: Samarbeid krevende når Rødt «i praksis løper Putins ærend»

HARDE ORD MOT SAMARBEIDSPARTNER: Motstanden i Rødt mot å hjelpe Ukraina med våpen gjør Oslo-samarbeidet med Arbeiderpartiet mer krevende, mener Aps byrådsleder Raymond Johansen (Rødt er fast støtteparti i bystyret, selv om det ikke har ønsket å delta i selve byrådet). I et intervju med Klassekampen anklager Johansen hovedstadens lokale Rødt-leder Siavash Mobasheri for å «i praksis løpe Putins ærend», og sier Ukraina-politikken avslører «en avgrunn i virkelighetsforståelsen» mellom de to partiene. Rødt-lederen mener angrepet er grovt, at det det tvert imot er byrådslederen som ødelegger samarbeidsklimaet og viser til at det har vært «Norge og Aps offisielle politikk i 60 år å støtte lands rett til selvforsvar uten å sende våpen». NTB-sak her.

Mobasheri ble ny gruppeleder for Rødt i bystyret i høst etter at den profilerte politikeren Eivor Evenrud trakk seg fra vervet. Hun meldte seg siden ut av partiet.

500 SIVILE FANGET I SOLEDAR: De siste ukene har både Ukraina og Wagner-gruppa hevdet å ha tatt kontroll over saltgruvebyen Soledar øst i Ukraina, og selv Kreml avviste på et tidspunkt Wagners påstander. Men fredag formiddag hevder også det russiske forsvarsdepartementet, via Tass, for første gang at de har full kontroll over byen. Hva som har skjedd det siste døgnet er fortsatt usikkert, og ukrainske myndigheter avviser