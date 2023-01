Folk i Kherson til Filter Nyheter: «Vi har lært verdien av frihet»

Kherson var okkupert av russiske tropper fra mars til november. Så kom byen under massivt russisk artilleriangrep.



Kherson ble befridd 9. november, etter en langvarig ukrainsk offensiv der de russiske styrkene etter hvert ble trengt sammen med ryggen mot elven Dnipro. De 30 000 russiske soldatene trakk seg ut og overlot byen til den ukrainske hæren, som ble møtt av gledesstrålende innbyggere med blomster og flagg. For første gang på åtte måneder ble det ukrainske flagget heist over offentlige bygg, mens folk sang nasjonalsangen og omfavnet både soldater og utenlandske reportere.



Mens en del av de russiske styrkene har blitt sendt østover til skyttergravskrigen ved Bakhmut, har andre rett og slett trukket seg over til den andre siden av Dnipro. Herfra angriper de Kherson daglig med artilleri og raketter.



De russiske angrepene skiller som vanlig i liten grad mellom sivile og militære mål, og har truffet både boliger og sykehus. Lokale myndigheter kaller det «terror-taktikk». Trolig vekker det skremmende assosiasjoner hos de av lokalbefolkningen som husker hvordan russerne truet med å gjøre Kherson til et nytt Mariupol før de trakk seg ut.



I starten av desember siden skrev Dementij, en av dem som har holdt meg oppdatert gjennom hele den russiske okkupasjonen av Kherson, til meg på Messenger:



«I forgårs dro jeg ut på en ekspedisjon til ATB (en populær butikkjede i Ukraina), som hadde vært stengt av okkupantene. De hadde et stort utvalg av ukrainske varer, inkludert vårt eget mineralvann som det er behov for siden mange mangler vann. Alt sammen til ukrainske priser! Det var kø for å slippe inn – butikken er populær, de har generatorer og elektrisitet fra 8 til 18, og du kan både lade mobiltelefonen og surfe på nettet der. Jeg kjøpte Pepsi-cola og chips - dessverre kunne jeg ikke kjøpe øl til chipsen, siden byen for tiden er tørrlagt».



«I går ble butikken beskutt av russisk artilleri. En kvinne ble drept, flere andre ble skadet. Hver eneste dag er det flere slike tilfeldige, sivile ofre. Bombardementet starter klokken åtte om morgenen, og varer frem til kvelden. De skyter mot ulike deler av byen.»

