KWASI KWARTENG GÅR AV: Seks uker tok det, fra Liz Truss dannet ny regjering i Storbritannia til hun måtte bytte ut en av de viktigste statsrådene. Finansminister Kwasi Kwarteng avbrøt brått et møte med Det internasjonale pengefondet i USA i natt og returnerte til Storbritannia, der Truss på morgenkvisten varslet pressekonferanse før hun mottok Kwarteng til et møte i Downing Street som ikke skal ha vart mer enn et kvarter. Så bekreftet Kwarteng i sosiale medier at han er bedt om å gå av og har akseptert. Bakgrunnen er budsjettforslaget Kwarteng har lagt frem, der høy inflasjon, stigende renter og […]