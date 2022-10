92 nakne migranter oppdaget på tyrkisk-gresk grense

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

OPPDAGELSEN AV 92 NAKNE og til dels skadde migranter på grensa mellom Hellas og Tyrkia utløser internasjonal fordømmelse og har fått de to landenes myndigheter til å utveksle kraftige beskyldninger. Den greske ministeren for innvandringssaker, Notis Mitarachi, sier at nabolandets behandling av migranter er «en skam for sivilisasjonen» og får til svar at grekerne sprer falske nyheter. FN har startet en granskning av hva hva som har skjedd med migrantene, som i hovedsak stammer fra Afghanistan og Syria. De mottar nå nødhjelp i Hellas. BBC News/The Guardian HARDE KAMPER FORTSETTER i Bakhmut og Soledar, to byer i Donetsk-regionen øst i Ukraina, sier […]