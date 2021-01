Det som skjedde i Washington D.C. forrige onsdag kan ikke reduseres til en karikert «grasrota-mot-eliten»-historie der forbigåtte, fattige og desperate Trump-tilhengere tok til hovedstaden for et endelig oppgjør med den fæle sentralmakta.

Til stede ved Kongressen var relativt godt organiserte «militser» med sympatier langt ute på politikkens ytre høyreside, medieprofiler med bånd til amerikanske hvit makt-miljøer, folkevalgte republikanere fra lovgivende delstatsforsamlinger og innflytelsesrike podkast-programledere med brutale idéer om drap på politikere.

Noen av de fremmøtte var tungt bevæpnet. Fem mennesker mistet livet, inkludert en politimann. Videoer viser også hvordan det som ser ut til å være ytterligere én politibetjent ble dratt ned en trapp utenfor kongressbygningen.

Hvem dukket opp i Washington?

Den Yale-utdannede bloggeren og eks-soldaten Stewart Rhodes (55) var synlig til stede utenfor Kongressen onsdag. Rhodes etablerte den tungt bevæpnede Oath Keepers-grupperinga i 2009 og har vært opptatt av borgerkrig like lenge.

Oath Keepers består i hovedsak av veteraner fra det amerikanske politiet eller militæret. De er sterkt kritisk til føderale myndigheter og ser det som sin oppgave å «beskytte grunnloven» mot ytre og indre fiender. Under Trump har de imidlertid vært opptatt av å beskytte den sittende presidenten.

Gruppa hevder selv å ha rundt 30 000 medlemmer på landsbasis. De dukker ofte opp på høyreradikale Trump-markeringer med lovnad om å passe på deltakerne. I 2017 var Oath Keepers synlig til stede under den store rasistmarsjen i Charlottesville, Virginia.

Og i Washington D.C. forrige onsdag kom gruppa med mål om å «beskytte markeringen, talere og deltakere», ifølge Stewart Rhodes’ eget innlegg på hjemmesidene: «Det er prekært at alle patrioter […] kommer til D.C. for å støtte president Trump i kampen mot fiender hjemme og ute som forsøker seg på et kupp gjennom massivt valgjuks og angrep på republikken», skrev lederen.

Med den væpnede gruppa var ikke bare i hovedstaden for å beskytte. Video fra trappene på østsida av Kongressen viser tydelig hvordan flere militærkledte medlemmer av Oath Keepers sammen ledet an da folk begynte å presse seg fram mot inngangsdørene.

The Trump supporters began going up the east steps of the Capitol to storm through the door.

Oathkeepers specifically played a role in the initial pressing forward there. pic.twitter.com/I5fdveXMkb

— Ford Fischer (@FordFischer) January 7, 2021