Det oppsto uvirkelige scener da aggressive Trump-tilhengere uten å bli stanset av verken politi eller sikkerhetsvakter brøt barrikadene, knuste vinduer og trengte seg helt inn i kongressbygningen hvor folkevalgte politikere var samlet for å gjøre formelt vedtak om at valgvinner Joe Biden er USAs neste president.

Mens politikerne ble evakuert eller barrikaderte seg bak seterader og inne på kontorer, tok demonstrantene bilder av hverandre på senatsgulvet, steg opp på podiet for å sitte i visepresidentens stol eller stjal konvolutter fra Nancy Pelosis skrivepult.

Samtidig bidro Donald Trump minst tre ganger med tvetydige og halvhjertede forsøk på å stagge sine egne tilhengere, som kanskje helt etter planen tolket budskapet akkurat slik den sittende presidenten innerst inne ville: Stå på!

Hvem var det egentlig som demonstrerte for Trump i Washington D.C. onsdag – og hvem tok seg inn i kongressbygningen?

Flere advarte på forhånd

Aller først er det verdt å dvele ved at stormingen av Kongressen onsdag egentlig ikke kom som noen stor overraskelse, selv om ingen hadde forutsett at akkurat dette ville skje.

På forhånd var likevel advarslene mange om at de mest ihuga Trump-tilhengerne var villige til å bruke vold: Spesielt på forumet TheDonald, som ble etablert da et underforum på Reddit med samme navn ble nedlagt, gikk det heftig for seg dagene i forkant.

Mandag denne uka registrerte research-organisasjonen Advance Democracy Inc at mer enn halvparten av de fem første svarene under de mest populære postene i TheDonald-forumet kom med direkte oppfordringer til vold knyttet til den nært forestående markeringen i den amerikanske hovedstaden.

Og i forrige uke ble det kjent hvordan deltakere i det samme forumet diskuterte muligheten for å bryte seg inn i føderale bygninger eller bruke vold mot polititjenestemenn som forsøkte å stoppe dem: «Jeg tror det bokstavelig talt vil bli krig den dagen», skrev en bruker med henvisning til 6. januar.

De ytterliggående, men fragmenterte miljøene som tilkjenner seg politikkens radikale eller ekstreme høyreside i USA, har over tid glidd over i hverandre og til dels samlet seg i en nesten-religiøs lojalitet til nettopp Donald Trump.

Dette ble også synlig under markeringen i parken sør for Det hvite hus onsdag, og senere da en stor gruppe demonstranter tok seg inn i Kongressen:

Høyreradikale nettkjendiser

Som flere har påpekt i ettertid, virket flere av demonstrantene å bruke mye tid på å filme seg selv eller det som skjedde mens de på ulovlig vis tok seg inn i nasjonalforsamlingen.

Én av disse var den høyreradikale videobloggeren Tim Gionet (33), som går under kallenavnet «Baked Alaska» og er blitt en slags SoMe-kjendis i ytre høyre-miljøer for sin blanding av antisemittiske konspirasjonsteorier, advarsler mot «hvitt folkemord» og liksom-ironisk shitposting.

Noted nazi/white supremacist/etc Baked Alaska is streaming from inside a Capitol Building office pic.twitter.com/iL5SGAAn1M — Brandon Wall (@Walldo) January 6, 2021

Blant annet fra det som ser ut til å være kontoret til Nancy Pelosi, politikeren fra Det demokratiske partiet som er øverste leder i Representantene hus, sendte Gionet video direkte til sine tusenvis av følgere – siden viste strømmen at videobloggeren selv ble kastet ut av Kongressen, men tilsynelatende uten å bli arrestert.

Neo-nazi loser Baked Alaska ejected from capitol building by swat team as coup attempt implodes pic.twitter.com/ndQhhdm28J — Nathan Bernard (@nathanTbernard) January 6, 2021

Noen av skjermdumpene fra Gionets direktestrøm dokumenterte ifølge enkelte også at 22 år gamle Nick Fuentes var til stede inne i bygningen. Fuentes er programleder for podkasten «America First» og fungerer som en slags lederskikkelse for den såkalte groyper-bevegelsen, som befolkes av unge, hvite nasjonalister på politikkens ytre høyreside.

Fuentes har riktignok avvist at han deltok i stormingen. Videoer viser imidlertid at han var til stede utenfor, samtidig som det bare for få dager siden ble dokumentert at han i sin svært populære livestream på plattformen DLive lanserte drap på folkevalgte politikere som eneste mulighet for å beholde Trump som president.

White supremacist and Trump apologist Nick Fuentes encourages his viewers to kill legislators in his stream last night on DLive, earning $2800 for his effort. Dlive should be held to account for promoting and monetizing this violent rhetoric. pic.twitter.com/Efbq9ly1Bo — megan squire (@MeganSquire0) January 5, 2021

Qanon-frelste «sjamaner»

Det pussige kostymet virket kanskje avvæpnende, men blandingen av outrert «humor» og menneskefiendtlige idéer har allerede vært en del av de amerikanske ytre høyre-grupperingens modus operandi i en årrekke.

Den 32 år gamle konspirasjonsteoretikeren Jake Angeli, som ynder å kalle seg «Q Shaman» og over tid har blitt et fast innslag på markeringer til støtte for Trump, var ifølge bildene blant de første som tok seg inn i Senatet.

Jake Angeli, a QAnon supporter who has been a fixture at Arizona right-wing political rallies over the past year, was among the supporters of President Donald Trump who mobbed their way into the U.S. Capitol on Tuesday.https://t.co/YWhSoopy3b — USA TODAY (@USATODAY) January 6, 2021

Som navnet tilsier, forfekter «Q Shaman» den fantasifulle, men svært farlige idéen om at Donald Trump kjemper mot en djeveldyrkende elite av politikere, Hollywood-stjerner og samfunnstopper, som ikke bare styrer USA i det skjulte, men også driver overgrep mot barn i et pedofilt, globalt nettverk.

At teorien plasserer Trump i sentrum av det godes kamp mot det onde, har gjort Qanon-tilhengere til et svært synlig innslag på nær sagt alle markeringer til inntekt for den sittende presidenten, samtidig som han selv har videreformidlet innhold fra Qanon-kontoer i sosiale medier et utall ganger og dobbelkommunisert når han har fått spørsmål fra media om bevegelsen.

Qanon-fantasiene har også passet som hånd i hanske med de ubegrunnede påstandene om at presidentvalget har vært preget av omfattende juks eller at resultatet ble forhåndsbestemt. Nettopp slike anklager om juks ble fremmet av Jake Angeli da han talte under en Trump-markering utenfor valgkontoret i Maricopa fylke, Arizona for noen måneder siden.

Følgere av Qanon mener samtidig at verdenssamfunnet står overfor en apokalypse eller storm der de onde aktørene snart blir fengslet eller henrettet. Flere deltakere i gårsdagens markeringer virket også opptatt av dette: Det siste 35 år gamle Ashli Babbit skrev på Twitter før hun ble skutt inne i kongressbygningen og siden døde av skadene, var nettopp at «the storm is here».

Folkevalgte republikanere

Flere har anført at Det republikanske partiet på mange vis er blitt omformet under Trumps lederskap. Lojaliteten til «partieieren» har vært sterk, særlig blant dem som har håpet å klatre på den politiske karrierestigen.

At så mange som 121 republikanere i Representantenes hus fortsatt tviholdt på å protestere mot valgresultatet i viktige vippestater til tross for at det ikke finnes beviser for fusk – og selv etter at de hadde måtte evakuere på grunn av en rasende Trump-mobb med alt annet enn demokratiske hensikter – sier litt om hvilke krefter som rører seg internt.

Så var da også folkevalgte representanter for Det republikanske partiet blant dem som gjorde seg til kriminelle og stormet USAs viktigste demokratiske forsamling onsdag. «Vi går inn!», ropte en tydelig entusiastisk Derrick Evans (34) i sin egen direktesendte video.

https://t.co/ws3p5GZ8az. lawmaker Derrick Evans asked to resign over recording himself storming the US Capitol. pic.twitter.com/4Ag0OfiPKi — USA TODAY (@USATODAY) January 7, 2021

Evans er nylig innvalgt til den lovgivende forsamlingen i West Virginia. I den aktuelle videoen befinner han seg midt i folkemengden når den trenger seg gjennom dørene til Kongressen. «Trump! Trump! Wohoo!», roper Evans, som etter at han ble møtt med kraftig kritikk og krav om straffeforfølgelse fra både republikanere og demokrater, slettet det aktuelle klippet.

Noen timer senere insisterte Evans på at han var til stede i Washington D.C. utelukkende som «an independent member of the media» med mål om å dokumentere en historisk hendelse.

Nyfascistiske gategjenger

Den voldelige nyfascistgruppa Proud Boys hevder stadig at de bare er en drikkeklubb for menn med forkjærlighet for vestlige verdier – i realiteten er de en aggressiv gategjeng som ofte går til fysisk angrep på meningsmotstandere eller ordensmakten.

Selv om dagens leder Enrique Tarrio ikke var til stede etter å blitt arrestert og bortvist fra den amerikanske hovedstaden tidligere denne uka, hadde undersåttene møtt opp i stort antall. Enkelte hadde droppet å uniformere seg i de karakteristiske svart-gule Fred Perry-skjortene, og viste heller sin tilhørighet til gruppen med oransje luer.

Flere av dem deltok også i selve stormingen av kongressbygningen, deriblant Nick Ochs, som har etablert en egen Proud Boys-avdeling på Hawaii og i fjor forsøkte å stille som kandidat for Det republikanske partiet til delstatsvalget – Trump-vennen Roger Stone var blant dem som støttet ham.

Inne i Kongressen er Ochs å gjenfinne på flere bilder. Han postet også en selfie av seg selv på Twitter med teksten «Hello from the Capital lol» – og lot seg intervjue av CNN:

– Vi trengte ikke å bryte oss inn, vi bare gikk inn og filmet. Det var tusenvis av folk der inne – de hadde ikke kontroll på situasjonen. Jeg ble verken stoppet eller stilt noen spørsmål, sa Ochs, som uten rot i virkelighetene hevdet å være der som «profesjonell journalist».

Bilder Filter Nyheter har sett tyder også på at Gavin McInnes var til stede i Washington D.C. onsdag, men dette er ikke bekreftet. McInnes er den tidligere hipster-skribenten som etablerte Proud Boys i 2016 og de siste årene har hevdet å være ute av organisasjonen.

En rekke grupper som gjerne er bevæpnet og kaller «militser» deltok også i gårsdagens markeringer til støtte for Trump, men grunnet lovene i hovedstaden kom de fleste uten synlige våpen. Flere personer bar imidlertid merker, klær eller flagg som signaliserte tydelig tilhørighet, for eksempel til Three Percenters-bevegelsen eller Oath Keepers.

Spotted someone with an Oath Keepers shirt and a few Three Percenters flags so far today #DCProtests pic.twitter.com/QICzubnanO — Ryan Miller (@RyanW_Miller) January 6, 2021

Sistnevnte består av veteraner fra det amerikanske politiet eller militæret og dukker gjerne opp under rasistiske markeringer for å «beskytte» deltakerne mot meningsmotstandere, slik tilfellet var i Charlottesville for snart fire år siden.

