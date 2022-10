Åtte drept i brann i beryktet iransk fengsel

ÅTTE DØDE I IRANSK FENGSEL: Åtte personer er bekreftet drept og minst seks personer ligger på sykehus etter den dramatiske brannen i Evin-fengselet i Teheran, ifølge iranske myndigheter. Ifølge BBC er 61 personer skadet. Det beryktede Evin-fengselet er kjent for å ha politiske dissidenter og personer med sterke vestlige bånd innsatt, og amerikanske myndigheter har svartelistet fengselet for «alvorlige menneskerettighetsbrudd» på grunn av påstander om omfattende tortur. Flere av dem som har demonstrert etter dødsfallet til Mahsa Amini (22) skal også ha havnet i dette fengselet de siste ukene.

Foreløpig er det stor usikkerhet knyttet til hva som skjedde i forkant av brannen. Videoer publisert i sosiale medier viser kaotiske scener med fengselssirener, skudd og folk som skriker «død over diktatoren». Ifølge New York Times viser satellittbilder at et av fengselets største bygninger er skadet. Det iranske regimet beskylder «kriminelle» opprørere for å stifte brannen. De forsøker også å avkrefte påstander om at opptøyene i fengselet henger sammen med demonstrasjonene etter Aminis dødsfall, mens iranere som lever i eksil sår tvil om myndighetenes versjon.