Apotek-kjeder dømt for opioid-krisa i USA – må betale milliarderstatning

TRE STORE APOTEK-KJEDER i USA må ta ansvar for opioid-krisen som har herjet landet siden 90-tallet, og betale to særlig rammede fylker i Ohio tilsammen 650,5 millioner dollar i erstatning. Det har en domstol i Cleveland avgjort. Apotek-gigantene Walmart, Walgreens og CVS, som tidligere er funnet skyldig i å selge opioid-baserte legemidler til mennesker som viser åpenbare tegn på avhengighet, må også innrette seg etter nye regler for dokumentasjon av hvordan de deler ut pillene og hvordan de jobber med å lære opp sine ansatte. Kjedene sier de vil anke. New York Times EN SPØRREUNDERSØKELSE utført av Yougov blant Tory-medlemmer viser […]