Amerikansk journalist arrestert i Russland

JOURNALIST ARRESTERT: Den amerikanske journalisten Evan Geshkovich (31) er pågrepet i Russland og mistenkt av den russiske etterretningstjenesten FSB for spionasje på oppdrag for USAs myndigheter. Pågripelsen av Geshkovich, som har arbeidet i Russland i årevis for forskjellige medier og nå er ansatt i storavisa Wall Street Journal, skjedde i byen Jekaterinburg der journalisten skal ha drevet undersøkelser rundt Wagner-gruppa og russisk forsvarsindustri, og ifølge FSB gått ut over sine fullmakter gitt ved utenriksdepartementets presseakkreditering, ved å forsøke å få tilgang på klassifisert informasjon. Departementets talsperson Maria Zakharova sier det ikke er første gang at utenlandske journalister i Russland misbruker pressepasset for å drive med det […]