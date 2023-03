Tortur, kidnappinger og drap: Krymtatarene flykter fra Putins mobilisering

– Vi var mange flere enn dem, bedre organiserte og ikke minst så visste vi hva vi kjempet for. Men vi var heldige med at ingen skudd ble avfyrt, at ingen ble drept under denne demonstrasjonen. Hvis ikke kunne det vært langt flere ofre.

Det forteller den krymtatarske menneskerettsforkjemperen Eskender Bariiev (48) i en videosamtale med Filter Nyheter fra Ukrainas hovedstad Kyiv, sammen med kona Zarema Bariieva som tolk.

Parlamentet i Ukraina utpekte krymtatarene som en urfolksgruppe i mars 2014, en anerkjennelse som ble vedtatt ved lov i 2021. Opp gjennom historien har den muslimske minoriteten alltid hatt et problematisk forhold til sentralmakta i Russland, noe som forsterket seg kraftig under Sovjetregimets massederportasjon under 2. verdenskrig.

Dyttet prorussiske demonstranter bort

Eskender Bariiev forteller altså om da han deltok i den dramatiske demonstrasjonen i Simferopol, Kryms hovedstad, 26. februar 2014. Det store «slaget» sto mellom folket som ønsket å forbli en del av Ukraina, mot dem som ville knytte seg tettere til Russland. Situasjonen var anspent i dagene etter at maskerte soldater inntok halvøya i umerkede uniformer.

– Demonstrasjonen ble initiert av at folk begynte å ringe hverandre, etter å ha hørt nyhetene på tv og radio om at det skulle komme en beslutning til fordel for Russland. Det fikk folk til å mobilisere og samle seg på hovedtorget for å vise motstand. De kom overalt fra hele halvøya, forteller Eskender.

Flertallet av dem som kjempet på den proukrainske siden var krymtatarer, men det var også mange ukrainere som ville forbli en del av Fastlands-Ukraina.

Estimater viser at de skal ha vært rundt 10 000 demonstranter på den proukrainske siden.

En annen krymtatar som deltok på demonstrasjonen, Fevzi Mamutov (32), forteller til Filter Nyheter at demonstrasjonen aldri utviklet seg aldri til å bli direkte voldelig, men at de to gruppene presset hverandre for å få den andre gruppa vekk.

Den 26. februar 2016, dagen før Russland tok kontroll over parlamentet på Krym, oppsto det et sammenstøt mellom proukrainske og prorussiske demonstranter på hovedtorget i Simferopol. Foto: Zair Akadyrov

Sammenstøt

I starten sørget politiet for å holde en åpen korridor mellom den proukrainske og den prorussiske siden, i et forsøk på å unngå eskalering.

Men utover ettermiddagen skal politiet ha fått ordre om å fjerne seg. Etter en fredelig start, gikk demonstrasjonen over til å bestå av nærkamper og dueller.

En mann døde under opptøyene, trolig av et hjerteinfarkt. Minst 20 personer ble skadet.

Ifølge Eskender bar ingen på den proukrainske siden våpen, men de hadde ukrainske og krymtatarske flagg med pinner.

– På den prorussiske siden hadde mange våpen, og flere av dem hadde tåregass og mye større stenger til flaggene sine. Likevel lyktes den proukrainske siden i å dytte den prorussiske siden bort fra torget. Vi ville ikke slå dem eller bruke voldelige metoder, vi ville ikke ha noen sammenstøt, sier han.

Han begrunner seieren med at de var langt flere folk. Selv skal han ha lyktes i å overtale seks personer fra den prorussiske siden om å fjerne seg.

Men gleden ble kortvarig:

– På den tiden, da vi klarte å dytte dem ut av torget vårt, trodde vi at vi hadde vunnet. Men når vi nå tenker på 26. februar, vet vi hva som skjedde dagen etter: Natten 26.-27. februar tok spesialstyrker fra Den russiske føderasjonen kontroll over parlamentet. Da vi så på tv dagen etter, var bygningen blitt okkupert, forteller Eskender.

Fem år etter anneksjonen, den 26. februar 2019, demonstrerte Eskender Bariiev i Kyiv. Foto: Privat

Det er viktig for ham å fortelle om denne demonstrasjonen, fordi han mener det i Vesten har tegnet seg et bilde av at Krym-halvøya ble tatt fra dem uten motstand.

Avholdt en serie fredelige demonstrasjoner

De påfølgende ukene omringet russiskinnsatte soldater Ukrainas militærbaser på Krym. De ble kjent som «små grønne menn» og hevdet å være selvforsvarsstyrker.

Ifølge krymtatarske Fevzi Mamutov lå det ukrainske militæret brakk etter å ha blitt underfinansiert under den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj i flere år. Det ukrainske forsvaret fikk ingen ordre fra den gamle regjeringen i Kyiv om å gjøre motstand på Krym, og på denne tiden var hovedstaden preget av kaos knyttet til Majdan-demonstrasjonene.

I ukevis, før den riggede folkeavstemningen om Kryms framtid 16. mars 2014, holdt krymtatarene en serie fredelige demonstrasjoner mot Russland, forklarer Eskender. Noen av dem demonstrerte ved å sitte langs veiene og holde opp plakater med slagord som «Krym er ukrainsk – vi vil ikke reddes» eller «russiske soldater – reis hjem».

Flere av dem tok med hjemmelaget mat til de ukrainske soldatene som var innesperret på militærbasene.

Miniatyr av Russland: – Diktatur

Til slutt måtte det ukrainske forsvaret likevel overgi seg, i det som aldri utviklet seg til å bli noen fysisk maktkamp.

De neste årene ble Krym transformert til en miniatyr av Russland.

– Det verste etter okkupasjonen er at det har endret folks mentalitet. Nå har mange levd i et diktatur i ni år. I realiteten har en hel generasjon vokst opp under okkupasjon, og mange har glemt hva det vil si å leve fritt. Og mange, mange folk er fengslet, sier Fevzi Mumatov i en videosamtale med Filter Nyheter, med det krymtatarske flagget hengende bak seg.

Også han flyktet fra Krym etter okkupasjonen. I flere år var han leder av et regional politisk råd i Odesa, men etter fullskalainvasjonen i fjor flyktet han videre til Kyiv.

Krymtatarske Fevzi Mumatov dro nylig til fronten i Bakhmut for å gi mat og annen bistand til soldatene. Foto: Privat

Bortføringer, tortur og drap

Flere krymtatarer forsvant da de demonstrerte våren 2014, og det er fortsatt ikke gjort rede for hvor alle ble av, ifølge Zarema. Den første krymtataren som forsvant den 3. mars 2014 het Reshat Ametov (39), og noen filmet at uniformerte menn førte ham inn i en bil. Den 17. mars 2014, dagen før folkeavstemningen, ble trebarnsfaren funnet drept i en grøft med omfattende merker av tortur.

– Unge representanter av urfolket vårt ble bortført og forsvant. Senere fant vi kroppene deres rundt omkring på hele halvøya, sier Zarema.

Tusenvis av krymtatarer forlot halvøya i tiden etterpå, av frykt.

Okkupasjonsmakta startet også med masseransakinger i husene til krymtatarske ledere, blant annet for å finne forbudte bøker.

Ekteparet Zarema og Eskender, som har to sønner, ønsket likevel å bli igjen på halvøya for å være en ikke-voldelig opposisjon. Men da Eskender var på en utenlandsreise for å holde et foredrag i Tyrkia i 2015, dukket uniformerte menn opp på døra hjemme. De endevendte familiens leilighet, også barnerommet, og etterpå tryglet Zarema ham om ikke å komme tilbake.

I 2015 flyttet derfor hele familien til Kyiv, der de opprettet aktivistorganisasjonen Crimean Tatar Research Centre (CTRC). Foreningen jobber nå iherdig med å kartlegge menneskerettsbrudd mot krym-minoriteten både på Krym og Fastlands-Ukraina.

De har registrert at:

285 personer er fengslet eller tiltalt på Krym av politiske årsaker etter anneksjonen. 194 av dem fra krym-minoriteten, og enkelte er dømt til 17 års fengsel. Noen av enkeltskjebnene er Emir-Usein Kuku, Emil Kurbedinov og Nikolai Polozov, ifølge CRTC. Nylig ble også Ametkhan Abdulvapov dømt til 10,5 års fengsel for anklager om ekstremisme.

Noen av enkeltskjebnene er Emir-Usein Kuku, Emil Kurbedinov og Nikolai Polozov, ifølge CRTC. Nylig ble også Ametkhan Abdulvapov dømt til 10,5 års fengsel for anklager om ekstremisme. 60 personer er drept, 28 av dem krymtatarer. Foreningen mener de er ofre for politisk undertrykkelse, diskriminering, terror og politivold. Dette gjelder blant annet: Ervid Ibragimov, Belyal Bilyalov, Edem Asanov, Osman Ibragimov, Memet Selimov, Einar Eyupov, Rashid Yagyaev, Fakhri Mustafayev og Ridvan Liumanov.

Dette gjelder blant annet: Ervid Ibragimov, Belyal Bilyalov, Edem Asanov, Osman Ibragimov, Memet Selimov, Einar Eyupov, Rashid Yagyaev, Fakhri Mustafayev og Ridvan Liumanov. 21 personer er bortført, 15 av dem krymtatarer. Litt over halvparten av dem er erklært savnet, og situasjonen deres er fortsatt ikke oppklart. Rinat Paralamov og Emil Mukhteremov er blant dem som ble bortført og senere funnet igjen. De har senere beskrevet omfattende tortur og psykologisk utpressing, der Paralamov fikk en plastpose tredd over hodet og elektrisk støt som kunne ha ledet til dødsfall.

Eskender Bariiev deltok i 2019 på en demonstrasjon for å frigjøre krigsfanger. Foto: Privat

De vanligste anklagene mot krymtatarene er beskyldninger om at de er ekstremister og terrorister. Dette til tross for at det ikke har funnet sted noen terrorhandlinger på halvøya siden anneksjonen, med unntak av et tilfelle av en skoleskyting i 2018.

Tvangspsykiatri mot dissidenter

FSB-offiserer skal også ha tatt i bruk en taktikk KGB var kjent for å bruke mot sovjetiske dissidenter: Tvangspsykiatri.

Den krymtatarske aktivisten Ilmi Umerov, en av anneksjonens fremste kritikere og ledere, ble tvangssendt til et psykiatrisk sykehus i tre uker, på ordre fra russiske sikkerhetsstyrker. Under et intervju med den krymtatarske tv-kanalen ART, som senere ble blokkert på Krym, sa han klart og tydelig at halvøya burde tilbakeføres til Ukraina. Det skulle straffe seg, og senere ble han som flere andre siktet for anklager om «separatisme».

Legene erklærte raskt at han ikke var psykisk syk, men Umerov fikk ikke lov til å forlate halvøya mens han fortsatt var under etterforskning. Dette til tross for hans svært kritiske helsetilstand på tidspunktet. Til slutt ble han dømt til to års fengsel, etter det Human Rights Watch fant var en urettferdig rettsak.

Eskender mener okkupasjonsmakten systematisk gikk etter krymtatarene på grunn av motstanden de viste til anneksjonen.

– Da de forsto at de aldri kom til å få krymtatarene med seg, begynte de å misbruke lovgivningen og arresterte folk for oppdiktede årsaker, hevder han.

Zarema tilføyer:

– Ofte opprettet de ikke engang etterforskning i det hele tatt. I de tilfellene politiet faktisk startet en etterforskning, forsøkte de å avslutte den så fort som mulig, sier Zarema.

Deportasjonen 1944

Noe av årsaken til krymtatarenes motstand overfor Russland, bunner i den bekmørke deporteringen av krymtatarene i 1944.

Etter at krym-minoriteten levde under tysk okkupasjon under krigen, tok Sovjetunionen halvøya tilbake. Sovjetunionens leder, Josef Stalin, anklaget hele minoriteten – på falskt grunnlag – for å ha samarbeidet med nazistene. Han beordret en felles avstraffelse:

Tidlig på morgenen 18. mai 1944 ble over 200 000 mennesker, nær hele den krymtatarske befolkningen, hentet ut fra hjemmene sine og stuet inn i låste godstog og kuvogner.

Mange familier ble splitta. Hovedsakelig ble de fraktet til Uralfjellene, Usbekistan og Sibir. Zarema og Eskenders besteforeldre tilhører generasjonen som ble bortført og endte opp i Usbekistan i over 40 år, der ekteparet selv ble født.

Men ikke alle overlevde: Nær halvparten mistet livet på grunn av sult, tørste og kulde under deportasjonen og den påfølgende tiden arbeidsleire og tøffe levekår.

En overlevende krymtatarsk kvinne har fortalt til Al Jazeera at hun klagde til moren om at hun var sulten under den lange togreisen til Sentral-Asia. Da moren under et togstopp gikk utendørs for å plukke korn til datteren, ble hun skutt.

Ulovlig å snakke om

Sovjetisk propaganda skjulte bortføringene for de gjenværende innbyggerne på Krym, og hevdet tatarene reiste frivillig. Under Sovjetregimet var det ulovlig å nevne urbefolkningen.

Selv om krymtatarene ble renvasket for beskyldningene om at de samarbeidet med fienden under 2. verdenskrig så tidlig som i 1967, var det først i 1989 at Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjov omsider beskrev tatarenes «tvungne eksil» som ulovlig. Etter Sovjetunionens fall, kom krym-minoriteten gradvis tilbake til halvøya, men det skulle ikke bli en enkel prosess. Russere hadde bosatt seg i husene deres, minoritetens historiebøker var brent opp og andre kulturelementer, blant annet moskeer og gravstener, var destruert.

– Da krymtatarene valgte å returnere til deres moderland, var de ikke akkurat velkomne, heller ikke av ukrainske myndigheter, forklarer Zarema.

De senere årene har det ukrainske, latviske, litauske og canadiske parlamentet anerkjent deportasjonen som et folkemord.

Historien repeterte seg

Flere av dem som kom tilbake til Krym på starten av 90-tallet, sverget på at de aldri skulle forlate halvøya igjen. Men etter anneksjonen spredte det seg en panikk for om historien skulle gjenta seg.

Og mye skulle bli verre: Krymtatarene pleide å samle seg hver 18. mai for å markere deportasjonen, men nå ble alle forsamlinger forbudt. I tillegg oppsøkte maskerte soldater moskeene og skolene deres, som de hevdet oppbevarte «ekstremistisk» litteratur.

– Før okkupasjonen var det 15 nasjonale skoler der de lærte bort tatarspråket (et tyrkisklignende språk red.anm). Men etterpå begynte de å legge ned flere av disse skolene, slik at krymtatarer ikke kunne lære, eller opprettholde, sitt opprinnelige språk, sier Eskender.

Tre «grupper» fortsatt bosatt på Krym

Eskender og Zarema mener befolkningen som nå er igjen på Krym, kan deles opp i tre grupper:

Krymtatarer og ukrainere som mener Krym bør være en del av Ukraina. Ifølge Eskender er dette folk som holder hva de mener skjult: – Bare det å veive med flagget er farlig for dem. Hvis de hadde ytret sitt proukrainske syn offentlig, kunne de også ha endt opp i en konflikt med naboene deres. Og de forstår at de da ville blitt straffeforfulgt av myndighetene som for tiden kontrollerer Krym. Personer fra Krym som støtter Russland. Flere av dem sa de endelig hadde fått tilbake «friheten» etter anneksjonen, og dette er en gruppe som har ekte patriotiske følelser overfor Russland. Eskender kaller dem «kollaboratører». Russere hentet fra Russland: I forsøket på å øke den russiske befolkningen på Krym, ble det hentet inn innbyggere fra Russland. Noen dro også på eget initiativ. Denne gruppa støtter, naturlig nok, Russlands anneksjon. CRTC har konkludert med at 180 000 russere kom til Krym-halvøya ulovlig etter 2014.

Zarema beskriver hvordan det har utviklet seg en sterk fryktkultur på halvøya.

– Folk stoler ikke på hverandre, fordi de er redde for å uttrykke uenighet eller være illojale mot myndighetene. De frykter at naboene vil informere sikkerhetstjenesten. Hvis noen diskuterer slike temaer, er det kun med deres nærmeste familie, ikke naboene.

24. august 2018 demonstrerte Eskender Barriiev ved grensa til okkuperte Krym. Foto: Privat

I tillegg, påpeker hun, framstiller de russiskkontrollerte tv-kanalene på Krym krymtatarene svært negativt. Det kan være reportasjer som framstiller enkeltpersoner som terrorister, selv før noen formell straffesak har startet.

Også krymtatarenes semi-offisielle representative politiske organ kalt Mejlis, en selvstyrt tradisjonell forsamling for urbefolkningen, er stemplet som en «ekstremistorganisasjon» av Høyesterett på Krym.

– Det er latterlig, fordi vanlige folk forstår hva som er hva. Men de jobber hardt for å skremme folk, for å dekke over sine egen politikk på Krym, sier Zarema.

Zarema Bariieva iført en tradisjonell krymtatarsk lue. Foto: Privat

Tvangsmobiliseres til krigen

Undersøkelser viser også at krymtatarere i uforholdsmessig høy grad har blitt mobilisert til krigen for å kjempe på Russlands side:

Selv om urbefolkningen bare utgjør drøyt ti prosent av befolkningen på cirka 2 millioner, er 90 prosent av dem som er mobilisert på Krym fra denne minoriteten, ifølge foreningen Crimean SOS. Men det finnes ingen offisiell statistikk som kan bekrefte om estimatet stemmer.

Eskender mener mobiliseringen er en bevisst strategi for å straffe dem. En annen krymtatar, Tamila Tasheva, har overfor The Guardian uttalt at mobiliseringen er en måte for Putin å «bli kvitt» dem.

Flere krymtatarer i vernepliktig alder har derfor flyktet. Men Eskender forteller at noen har måttet reise inn i krigen for å kjempe imot Ukraina, fordi de ikke har visst hvilke rettigheter de egentlig har.

Dette kan enten være dem som allerede var innrullert i hæren, og som godkjente å dra til krig før det virket realistisk at det faktisk kunne skje, eller dem som nå ble innkalt til førstegangstjeneste.

– Den tredje kategorien er dem som ble tvunget til å bli mobilisert, og her vet vi om flere saker. Vi vet at noen av dem allerede er drept, sier Eskender.

Han hevder også at okkupasjonsmakten har gått aktivt inn for å få tak i menn som har mottatt innkalling og ikke møtt opp, ved å dra til krymtatarske bosetninger og ransaket familienes hus. I tillegg skal de ha forhørt seg med folk i nabolaget om den gitte personen har vært hjemme og besøkt slektningene den siste tiden.

– De prøver å få ut så mye informasjon som mulig av naboene, sier Zarema.

FN: Grove menneskerettsbrudd

Da FN gransket situasjonen på Krym fant de at Russland bevisst har gått inn for å stilne all dissens og kritikk på Krym-halvøya. De beskrev «grove menneskerettsbrudd, vilkårlige arrestasjoner og interneringer, forsvinninger, mishandling og tortur». I tillegg skrev har de dokumentert «minst én utenomrettslig henrettelse».

Mumatov er svært bekymret for dem som nå er igjen på Krym-halvøya.

– Slik situasjonen er nå, krenkes folks religion, ytringsfrihet og generelt grunnleggende menneskerettigheter, sier han.

– Kunne ikke svikte oss selv

Eskender Barriev sier krymtatarene kommer til å forbli motstandere av Russlands ulovlige anneksjon, og at situasjonen forverret seg drastisk i fjor.

– Helt i starten av okkupasjonen forsøkte Russland å få med seg krymtatarene. De forsøkte på en måte å få sympati fra oss. Men krymtatarene har en veldig lang historie med ikke-voldelige kamper, og vi har Russlands holdninger til krymtatarene ferskt i minnet. Derfor kunne vi ikke svikte oss selv, vi visste hvordan det kom til å bli. Det var et brudd på internasjonal lov, og derfor var det uakseptabelt for oss.

48-åringen beholder troen på at de en dag skal kunne ta halvøya tilbake.

– Russland vil måtte gi fra seg statene de har okkupert – det er noe hele den siviliserte verden vil være interessert i. Hvis ikke blir det en tredje verdenskrig. Hvis Russland klarer å ta hele Ukraina, stopper de ikke der. Det neste landet de vil angripe er Moldova, det vil ta dem bare én eller to dager. Så Kasakhstan, Georgia, og deretter flere land i Sentral-Asia. Til slutt noen av de mindre europeiske landene som ikke er medlem av Nato, avslutter han.

