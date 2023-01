Nord-Korea stenger ned hovedstaden: «Luftveissykdom»

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

STRIDSVOGNENE KOMMER: I formiddag ble det offisielt: Etter mange uker med tautrekking har Tyskland besluttet å sende stridsvogner av typen Leopard 2A6 til Ukraina – foreløpig 16 stykker – samtidig som tyskerne gir grønt lys for at også Polen og andre land som bruker den tyskproduserte krigsmaskinen kan overdra dem til ukrainerne. (Nederland, Spania og Finland var først med å melde seg på offisielt i dag). Målet er at europeiske allierte så raskt som mulig skal kunne bidra med materiell tilsvarende to stridsvognbataljoner – omlag 80 tanks.